Про це повідомляють #Букви.
В Іспанії цього дня День вчителя, в США – субота малого бізнесу, День електрогітари, День в’яленого м’яса, День баварського кремового пирога, на Кубі – День пам’яті студентів-медиків, у Венесуелі – День військової авіації, в Шрі-Ланці – День великих героїв, в Таїланді – День охорони здоров’я, в Британії – День Ланкаширу, в Бразилії – День фахівця з охорони праці.
Цей день в історії:
1095 — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід.
1620 — Пілігрими висадились в Америці.
1893 — у Львові відбулася прем’єра п’єси Іван Франка “Украдене щастя”, постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.
1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
1897 — ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України.
1918 — відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського.
1928 — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.
1937 — у віці 73 років “народний патріарх” митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком “трійки” НКВС.
1943 — битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі.
1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.
1971 — радянська автоматична станція Марс-2 зробила посадку на Марсі.
1992 — у Відні пожежа охопила палац Гофбург. Від вогню постраждали два гобелени XVIII століття, Великий та Малий зали, де в 1814-15 роках проходили засідання Віденського конгресу, але пожежникам вдалося врятувати палац.
2004 — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не показують повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Пилипа.
Прикмети:
- ясний день – рік буде неврожайним;
- багато снігу – до тривалих дощів навесні;
- гучно каркають ворони – до відлиги;
- дерева в інеї – до врожайного року.
Іменини відзначають Аристарх, Філіп, Олексій, Григорій, Микола, Михайло, Сергій, Василь, Костянтин, Гаврило, Віктор, Георгій, Дмитро, Петро, Федір, Анна.