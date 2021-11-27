Сьогодні, 27 листопада, в Україні - День пам'яті жертв голодоморів.

Про це повідомляють #Букви.

В Іспанії цього дня День вчителя, в США – субота малого бізнесу, День електрогітари, День в’яленого м’яса, День баварського кремового пирога, на Кубі – День пам’яті студентів-медиків, у Венесуелі – День військової авіації, в Шрі-Ланці – День великих героїв, в Таїланді – День охорони здоров’я, в Британії – День Ланкаширу, в Бразилії – День фахівця з охорони праці.

Цей день в історії:

1095 — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід.

1620 — Пілігрими висадились в Америці.

1893 — у Львові відбулася прем’єра п’єси Іван Франка “Украдене щастя”, постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.

1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.

1897 — ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України.

1918 — відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського.

1928 — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.

1937 — у віці 73 років “народний патріарх” митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком “трійки” НКВС.

1943 — битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі.

1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.

1971 — радянська автоматична станція Марс-2 зробила посадку на Марсі.

1992 — у Відні пожежа охопила палац Гофбург. Від вогню постраждали два гобелени XVIII століття, Великий та Малий зали, де в 1814-15 роках проходили засідання Віденського конгресу, але пожежникам вдалося врятувати палац.

2004 — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не показують повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого апостола Пилипа.

Прикмети:

ясний день – рік буде неврожайним;

багато снігу – до тривалих дощів навесні;

гучно каркають ворони – до відлиги;

дерева в інеї – до врожайного року.

Іменини відзначають Аристарх, Філіп, Олексій, Григорій, Микола, Михайло, Сергій, Василь, Костянтин, Гаврило, Віктор, Георгій, Дмитро, Петро, Федір, Анна.