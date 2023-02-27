27 лютого відзначають Всесвітній день неурядових організацій, Міжнародний день полярного ведмедя та День обізнаності про аносмію. За церковним календарем вшановують пам'ять святих рівноапостольних Кирила і старшого брата його Мефодія.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день неурядових організацій. Свято офіційно виникло в 2010 році і відзначалося 12 державами Балтійського моря. Вперше відзначено на рівні ООН в 2014 році. Глобальний інавгураційний захід Всесвітнього дня НУО було організовано Міністерством закордонних справ Фінляндії 27 лютого 2014 року в Гельсінкі, Фінляндія. Комітет з розвитку сільських районів Бангладеш (BRAC) – найбільша неурядова організація розвитку у світі за кількістю співробітників станом на вересень 2016 року. Першою міжнародною НУО, ймовірно, було Товариство боротьби з рабством, створене в 1839 році. Рух проти рабства, що досяг свого розквіту наприкінці XVIII століття, став каталізатором для багатьох наступних організацій.

Міжнародний день полярного ведмедя. Це щорічна подія, яка відзначається кожного 27 лютого з метою підвищення обізнаності про стан збереження білого ведмедя. Свято організовує Polar Bears International з метою підвищення обізнаності про вплив глобального потепління та зменшення кількості морської криги на популяції білих ведмедів. День заохочує людей знаходити способи зменшити викиди вуглецю, наприклад, відмовляючись від термостата або менше їздити. Цей день також використовується для заохочення встановлення енергоефективних утеплювачів у будинках.

День обізнаності про аносмію. Він був анонсований з ініціативи американця з нюховою дисфункцією Даніелом Шейн у 2012 році, потім підтриманий благодійними, освітніми та медичними організаціями на міжнародному рівні. Аносмія – втрата нюху, стан, при якому людина не відчуває запахи.

У різних країнах цього дня святкують:

Домініканська Республіка – День незалежності (1844)

В’єтнам – День медика

Цього дня у світі:

425 — візантійський імператор Феодосій II заснував Константинопольський університет.

1593 — японські війська розбили китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані.

1594 — перший із Бурбонів, Генріх IV, став королем Франції.

1870 — японський уряд затвердив державний прапор.

1883 — композитор Оскар Гаммерштайн запатентував першу машину, що скручує сигари.

1918 — початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну.

1919 — комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Симоном Петлюрою.

1932 – у Nature надруковане повідомлення Джеймса Чедвіка про можливість існування нейтрона.

надруковане повідомлення Джеймса Чедвіка про можливість існування нейтрона. 1933 — підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху.

1939 — створено Спілку композиторів України.

1942 — масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля.

1942 — початок битви в Яванському морі між Японією та США.

1944 — масове спалення чеченців військами НКВС у селищі Хайбах.

1952 — ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку.

1965 — відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 (“Антей”), створеного в КБ О. К. Антонова (Київ).

1971 — альбом “Pearl” Дженіс Джоплін очолив чарт і перебував на вершині хіт-параду дев’ять тижнів.

1974 — у Нью-Йорку мільйонним тиражем вийшов перший номер щотижневого журналу People, що розповідає новини про життя зірок шоу-бізнесу.

1990 — Верховна Рада СРСР створила нову посаду — президент СРСР.

1991 — президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголосив про звільнення Кувейту в ході операції “Буря в пустелі”.

2010 — великий землетрус у Чилі силою 8,8 бала за шкалою Ріхтера.

2014 — війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивісили над ними російські прапори.

2015 — в Москві біля Кремля застрелений один з головних лідерів політичної опозиції путінському режиму, колишній віце-прем’єр уряду Росії Борис Нємцов.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні вшановують пам’ять святих рівноапостольних Кирила і старшого брата його Мефодія. Вони народилися у візантійському місті Солуні (нині це місто в Греції Фессалоніки). У 856 році Кирило переїхав до брата на гору Олімп і присвятив себе науці. Разом з братом вони зібрали навколо себе однодумців, які обмірковували ідею створення слов’янської абетки. У 862 році на прохання князя Ростислава братів відправили до Моравії – проповідувати віру рідною мовою. Без абетки це було важко зробити і імепратор підтримав ініціативу. Величезну роботу довелося виконати святим: вони склали слов’янську абетку, разом з цим навчали ведення богослужіння і за 3 роки перевели з грецького Євангеліє, Апостол, Псалтир та інші книги.

Після цього Кирило і Мефодій вирушили до Папи Римського, щоб залагодити конфлікт, який розгорівся через абетку. На той час богослови вважали, що служби повинні проводитися тільки на трьох мовах – давньоєврейською, грецькою і латинською, адже саме на них зроблено напис на Хресті Господньому. Але брати дотримувалися думки, що кожен народ має право звертатися до Бога на своїй мові. Папі Римському Адріану II Кирило передав мощі папи римського Климента, які він привіз з Херсонеса. І Папа затвердив богослужіння слов’янською мовою. У Римі святий захворів, прийняв схиму і нове чернече ім’я – Кирило (був Костянтин) і помер 14 лютого 868 року. Похований у церкві Святого Климента в Римі.

Прикмети:

Якщо сонце і тепло – будуть морози.

Сильний мороз – до спекотного літа.

Птахи голосно щебечуть – бути потеплінню.

Традиції:

У старі часи 27 лютого було заведено пригощати повитух. Жінки ходили відвідувати бабусь, які приймали у них пологи. А чоловіки в цей час готували для дружин пиво зі святої води.

Сни в ніч на 27 лютого є віщими.

Вважається, що Кирило – укажчик літньої погоди. Тож, раніше у цей день намагалися утримати сніг на грядках. Для цього виходили на городи і утрамбовували його. Селяни вважали, що грунт в такому випадку буде більш родючим. Що стосується робіт в городі, то в основному цим займалися жінки.

Іменини:

Гарбіель, Онорина, Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.