Сьогодні, 27 липня, у світі відзначають День ходунів та День народження гамбургера.

Про це повідомляють #Букви.

27 липня відзначать День ходунів. Використовувати ходулі для пересування почали ще в VI столітті до нашої ери.

Також щороку 27 липня у світі заведено відзначати День народження гамбургера. Бібліотека Конгресу США вважає винахідником гамбургера Луїса Лессінга – власника фургона – закусочної під назвою “Louis’ Lanch”, який 27 липня 1900 року в місті Нью–Гейвен продав робітнику, який дуже поспішав, яловичу котлету між розрізаною булочкою, додавши до неї листок салату та соус.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

В’єтнам – День пам’яті жертв

Фінляндія – День соні

США – Національний день шотландського віскі; День гострого хот-дога та День крем-брюле

Цього дня у світі:

971 — мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.

1054 — Сівард окупує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму III в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану I.

1147 — Климентія Смолятича обрано митрополитом руської (української) церкви.

1214 — битва при Бувіні

1532 — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затвердив перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс “Кароліну”.

1586 — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завіз в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії.

1606 — в Порт-Роялі засновано першу в Канаді постійну французьку колонію.

1656 — Філософа Б. Спінозу відлучили від єврейської громади і вигнали з свого дому в Амстердамі за єретичні погляди.

1672 — гетьман Петро Дорошенко розбив військо Речі Посполитої біля Четвертинівки.

1675 — османи штурмом взяли Збараж.

1694 — актом парламенту заснований Банк Англії.

1830 — у Франції почалася Липнева революція

1834 (15 липня за Юліанським календарем) — відкрито Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти.

1890 — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ.

1900 — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший гамбургер.

1921 — Фредерік Грант Бантінг виступив з доповіддю про отримання інсуліну.

1936 — створено Інститут історії України.

1949 — пропагандивний рейд підвідділу УПА під командуванням сотника “Хмари” в Румунію. Метою рейду було інформування населення Румунії про мету визвольної боротьби українців проти спільного ворога — комуністичного окупаційного режиму, а також закликати українське і румунське населення на території Румунії до спільної боротьби. Після завершення рейду попри те, що радянський кордон був щільно обсаджений військами МВД повстанці, завдяки вмілому командуванню “Хмари”, без втрат повернувся на місце постою.

1953 — у Пханмунджомі підписана угода про перемир’я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни.

1974 — Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того, як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов’язаною з вотерґейтським скандалом.

1991 — У Києві створено Спілку офіцерів України.

2002 — “Скнилівська трагедія” (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу.

2006 — Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента був скликаний Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України.

2006 — Intel представив перший процесор лінійки Core 2.

2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Яке сьогодні церковне свято:

27 липня вшановується пам’ять святого Акіла (Акили) – одного з 70 апостолів та День пам’яті преподобного Стефана Махрищського – друга преподобного Сергія Радонезького.

Прикмети:

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – будуть дощі.

Суха погода – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.

Дощовий день – ще тиждень литиме.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів

Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.

Традиції:

27 липня природа володіє особливою цілющою силою, тому цей день краще привести за містом, в лісі або в парку.

Сон з 26 на 27 липня віщий, але нічого важливого він не несе. У сновидінні, яке побачене днем 27 липня, вам наснився ваш ворог.

У народі вважають, що в цей день не можна лінуватися, але займатися важкою роботою теж не можна. Ремонт, копання у землі краще відкласти.

Раніше люди старалися в цей день догоджати “польовому духу”. У покосах для нього лишали горщик каші або пучок жита.

Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому. Після дощу починали рости гриби, які можна було йти в ліс та збирати.

У цей день дуже боялися грози. Вважалося, що гроза сьогодні буде особливо небезпечною. Від неї читали замовляння.

Цього дня іменини відзначають:

Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.