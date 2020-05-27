27 травня по всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом. В цей день, згідно з народним календарем, прийнято спостерігати за приходом літа, згадуючи про Сидора Бокогрія.

#Букви зібрали цікаві факти про сьогоднішні свята.

27 травня в Росії і Киргизстані святкують День бібліотек, В Нігерії і ПАР – День захисту дітей, в Болівії – День матері.

Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом (World Multiple Sclerosis Day)

Щорічно в останню середу травня у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом або Всесвітній день розсіяного склерозу.

Свято засновано в 2009 році за ініціативою Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику і лікування, а також для консолідації зусиль національних і регіональних організацій в рамках Глобального руху проти розсіяного склерозу.

З кожним роком хвороба вражає все більше людей. За даними фахівців, приблизно 2,3 млн. осіб по всьому світу мають діагноз – розсіяний склероз, але кількість хворих на цю хворобу людей більше, оскільки багато випадків залишається невиявленими.

Православні свята 27 травня

В цей день, згідно з народним календарем, згадують Сидора Бокогрія (Сидора Огірочника). Сьогодні потрібно бути уважними до погоди, адже весна відступає, а приходить літо. Кажуть, що холодні вітри йдуть саме на Сидора, а замість них прилітають ластівки, – як символ тепла.

Віруючі православної церкви шанують пам’ять двох святих: мученика Ісидора Хіосського і чудотворця Ісидора Твердислова. Інші назви свята: “Сівер”, “Сидори”, “Сидора Огірочника”. Бокогрієм день прозвали тому, що з 27 травня переставали дути північні холодні вітри – “сівери”. Наші пращури говорили: “На день Сидора відійдуть усі сівери”.

У цей день прийнято саджати огірки і льон. Перший посів льону потрібно було пов’язати з першим кування зозулі.

Народні прикмети на Сидора Огірочника: що не можна робити

Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.

Тепла погода – огірки добре вродять.

Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

Похмура погода – врожаю не буде.

Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

Що не можна робити:

Не варто спати на одній подушці різним людям, навіть подружжю. Вважається, що весь наступний день будуть плутатися думки і нічого доброго не вийде.

Не рекомендується повертатися з півдороги додому.

Якщо ж, заходячи додому, ви спіткнулися, потрібно переступити три рази з ноги на ногу. Тільки тоді можна увійти в будинок. Якщо проігнорувати цю пораду, незабаром може відбутися велика сварка з близькими.

Не можна ходити в одному і тому ж одязі весь день. Переодягнутися краще вдень. Причому ношений одяг потрібно тут же випрати.

Якщо ви хочете, щоб побачене уві сні збулося, нікому не розповідайте про нього. Краще запишіть і постарайтеся обдумати.

27 травня: цей день в історії

1647 – в штаті Массачусетс повішена перша відьма – Ача Янг (Alse Young).

1657 – Священна Римська імперія зобов’язалася допомогти Польщі в боротьбі з українським козацтвом.

1679 – в Англії прийнято Habeas Corpus Act – акт про гарантії прав особистості.

1703 – закладено Петропавлівську фортецю. День заснування міста Санкт-Петербург.

1753 – завершено будівництво Андріївської церкви в Києві.

1794 – імператриця Катерина ІІ видала рескрипт про заснування нового міста і порту в Хаджибеї і затвердила перший генеральний план міста Одеси.

1844 – відправлено першу депешу способом Морзе.

1895 – англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.

1916 – президент США Вудро Вільсон закликав після війни створити Лігу Націй.

1920 – утворення Татарської АРСР.

1921 – Афганістан став незалежною державою.

1950 – теледебют співака Френка Сінатри на каналі NBC.

1973 – СРСР приєднався до Женевської конвенції про охорону авторських прав. Почалася епоха Авторського Права.

1993 – скасування в Росії кримінального переслідування геїв.

Іменинники 27 травня

1859 – Панас Саксаганський, актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру в Києві.

1922 – Крістофер Лі, англійський актор і співак, майстер озвучування фільмів.

1923 – Генрі Кіссінджер, американський державний діяч, лауреат Нобелівської премії миру.

1930 – Джон Барт, американський письменник-постмодерніст.

1956 – Джузеппе Торнаторе, італійський кінорежисер, сценарист, продюсер, володар “Оскара”.

1990 – Кріс Колфер, американський актор, володар премії “Золотий глобус”.

З днем ​​янгола привітання приймають Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, ​​Тихон.