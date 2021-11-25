У протоці Ла-Манш загинули 27 мігрантів, які намагалися дістатися Великої Британії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу британські та французькі офіційні особи обмінялися звинуваченнями з цього приводу.

Ла-Манш – один із найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі, тут сильні течії.

Торговці людьми зазвичай перевантажують шлюпки, залишаючи їх лише на плаву.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що він був “шокований і вражений” загибеллю людей, і закликав Францію докласти максимум зусиль, щоб утримати людей від спроб переправи до Британії. За його словами, бандам торговців людьми “буквально сходить із рук вбивство”.

Президент Еммануель Макрон сказав, що Великобританії необхідно припинити політизувати це питання, а міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін сказав, що на Велику Британію також має бути покладена відповідальність.

Франція раніше заявила, що загинула 31 особа, але пізніше дані уточнили до 27 осіб.

За словами Дарманіна, двоє мігрантів із сильним переохолодженням тяжко захворіли.

Французька поліція заарештувала чотирьох торговців людьми, які підозрюються в причетності до загибелі людей. Дарманін сказав, що національність та особи мігрантів невідомі.