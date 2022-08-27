Про це повідомляють #Букви.
Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 20 травня командир полку “Азов” підполковник Денис Прокопенко заявив, що покидають завод. Де саме та в яких умовах утримують українських воїнів наразі невідомо.
100 днів надії, невідомості, терпіння, болю, мовчання, очікування, витримки.
27 серпня — 100-й день перебування захисників «Азовсталі» в російському полоні // 8 фото
Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилось фото кліток, які окупанти готують для українських військовополонених у маріупольській філармонії, а згодом ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін підтвердив, що захисників Маріуполя готують до показового “суду”. 6 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що російські окупанти хочуть влаштувати у місті самосуд над українськими захисниками.
В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили, що проведення так званого “трибуналу” над українськими військовими полку “Азов” у Маріуполі буде воєнним злочином.
- У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку оборонців Маріуполя, котрі, відповідно домовленостей, залишили територію заводу “Азовсталь” та опинились у полоні росіян, оскільки “це не в їхніх силах”.
- Водночас генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на ізолятор у тимчасово окупованій Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранених українських військовополонених.
- Як відомо, РФ з самого початку стверджує, що ЗСУ завдали удару по колонії, де утримують українських військовополонених, зі зброї, яку надали США.
- ЗМІ, посилаючись на інформацію від розвідників США, зазначають, що у Кремлі працюють над фальсифікацією доказів щодо удару по колонії в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинуло понад 50 українських військовополонених. РФ прагне сфабрикувати докази про те, що удар по колонії начебто завдали ЗСУ з американського озброєння.