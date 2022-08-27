Сьогодні, 27 серпня, минуло 100 днів з моменту перебування українських захисників "Азовсталі" в російському полоні.

Про це повідомляють #Букви.

Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 20 травня командир полку “Азов” підполковник Денис Прокопенко заявив, що покидають завод. Де саме та в яких умовах утримують українських воїнів наразі невідомо.

100 днів надії, невідомості, терпіння, болю, мовчання, очікування, витримки.















27 серпня — 100-й день перебування захисників «Азовсталі» в російському полоні // 8 фото

Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилось фото кліток, які окупанти готують для українських військовополонених у маріупольській філармонії, а згодом ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін підтвердив, що захисників Маріуполя готують до показового “суду”. 6 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що російські окупанти хочуть влаштувати у місті самосуд над українськими захисниками.

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) заявили, що проведення так званого “трибуналу” над українськими військовими полку “Азов” у Маріуполі буде воєнним злочином.