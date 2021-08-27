Сьогодні, 27 серпня, відзначається Всесвітній день прощення та День українського сала.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначається:

Всесвітній день проти викорінення видів;

День Незалежності Республіки Молдова;

День фармацевта в Ірані;

Національний день бананів і Національний день горщика з кремом в США;

Національний день бургерів в Великобританії.

Цей день в історії:

1672 — об’єднана українсько-османсько-татарська армія, яку очолювали гетьман Петро Дорошенко, османський сулан Мегмед IV і кримський хан Селім-Гірей, здобула фортецю Кам’янець (Кам’янець-Подільський) і вирушила на Галичину.

1689 — підписання першого московсько-китайського договору (Нерчинський договір).

1783 — перший політ шарльєра — аеростата з оболонками, наповненими воднем.

1813 — Дрезденська битва, перемога Наполеона над союзною російсько-пруссько-австрійською армією.

1831 — Варшава капітулювала перед військами фельдмаршала Паскевича, фактично поклавши край Листопадовому повстанню 1831 року.

1859 — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком “нафтової ери”.

1913 — о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку “Ньєпор”-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту “мертву петлю”, що згодом стала називатися “петлею Нестерова”.

1916 — Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорщині.

1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Житомир, Білу Церкву та Васильків.

1929 — у СРСР уведена “непрерывка”: був ліквідований семиденний тиждень, замість її уведена п’ятиденка — 5 робочих днів, один вихідний.

1934 — ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва.

1938 — в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН).

1939 — відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.

1955 — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.

1957 — проведені перші випробування радянської балістичної ракети Р-7.

1959 — у СРСР прийнята постанова про нагородження випускників шкіл медалями.

1977 — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.

1991 — проголошення незалежності Молдови.

2007 — ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам’ятників російській імператриці Катерині.

Яке сьогодні церковне свято:

27 серпня віряни вшановують пам’ять Михія Тиховія (Каменеклада).

Прикмети погоди:

тихий вітер цього дня до сухої і сонячної осені;

сильний вітер принесе негоду;

якщо сьогодні день ясний, то осінь буде вітряною.

Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Федір.