У четвер, 27 серпня, в Україні закінчується Успенський піст. Це означає, що прийшла пора весіль та інших святкувань.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Молдові сьогодні День незалежності, в Ірані – День фармацевта, в Росії – День кіно.

Православні свята 27 серпня

У цей день православна церква вшановує пам’ять пророка Міхея, а також відзначає перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського.

У народі шанують Міхея Тиховія або Каменеклада. У цей день з особливою повагою ставилися до будівельників і мулярів, ​​не можна було їм не догодити. Також на Михея завершувався Успенський піст, починався осінній м’ясоїд і пора весіль.

Михей – пророк з числа “малих” в Біблії. Згідно з історичними даними, він жив в VIII столітті до нашої ери на території Іудеї. Михей став автором пророчої книги і основоположником тенденції спрощувати іудаїзм і його суть. Головне завдання віруючого Михей бачив в покорі, слухняності і здійсненні добрих вчинків. Саме він одним з перших став говорити про прихід Ісуса Христа на землю.

У народі Михея прозвали Тиховієм, оскільки в цей день було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода в найближчі дні.

Говорили, що Михей допомагає тим, хто хоче придбати житло.

Цього дня завершується Успенський піст – настає пора М’ясоїда. Грають весілля і кажуть, що це остання можливість в цьому році посвататися до вподобаної дівчини.

Прикмети на Михея: що не можна робити

В цей день дули досить сильні вітри, за якими люди визначали погоду на наступні дні. На полях можна було сіяти озимі. За астрономічним календарем це був початок осені. З дерев починає облітати листя, а повітря з кожним днем ​​стає все прохолодніше.

Якщо запропонують сьогодні якийсь товар, то не відмовляйте торговцям. Все, що ви купите сьогодні, принесе вам щастя і удачу. Торговця бажано ще чимось пригостити, щоб він пішов не тільки з грошима, але і не голодним.

Тихий вітер на Михея – осінь обіцяє суху і сонячну погоду.

Сильний вітер на Михея принесе негоду.

Якщо на Михея день ясний, то осінь буде вітряною.

Тихий вітер в саду – суха осінь в лісі.

Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо немає, то зима пізніше прийде.

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя – до дощу.

Ранкова зоря яскраво-червоного кольору – до сильного вітру.

Якщо цей день випадає на молодика, то через тиждень погода може кардинально змінитися.

Що не можна робити:

не можна працювати з тістом і робити випічку, інакше в сім’ю прийде бідність;

підвищувати голос і кричати;

напиватися і бешкетувати;

розповідати про свої нічні кошмари до заходу сонця;

недоречно кепкувати над іншими людьми і їх професіями, адже це повернеться до вас бумерангом.

27 серпня: цей день в історії

1666 – прийнято план реконструкції кафедрального собору Святого Павла, запропонований архітектором Крістофером Реном.

1855 – в Лондоні продемонстрована похідна кухня, на якій їжу для батальйону приготували, використовуючи 21 кг дрів замість звичайних 800 кг.

1859 – полковник Едвін Дрейк (Edwin Laurentine Drake) поблизу американського міста Тайтатствілла (штат Пенсільванія) пробурив першу нафтову свердловину. Ця дата вважається початком розвитку американської нафтової промисловості.

1875 – Лекок де Буабодран відкриває передвіщений Менделєєвим елемент галій.

1955 – вийшло в світ перше видання Книги рекордів Гіннесса на 198 сторінках.

Іменинники 27 серпня

1770 – Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, німецький філософ.

1856 – Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, діяч революційного руху.

1871 – Теодор Драйзер, американський письменник і громадський діяч.

1877 – Чарльз Роллс, англійський автомобіліст, авіатор, засновник фірми “Роллс-Ройс”.

1902 – Юрій Яновський, український письменник, драматург.

1941 – Богдан Ступка, актор театру і кіно, народний артист СРСР, міністр культури України (1999-2001).

1983 – Джамала, українська співачка, переможниця конкурсу “Євробачення 2016”.