27 грудня ООН проголосила Міжнародним днем протиепідемічної готовності. Цього дня, в 537 році, в столиці Візантійської імперії Константинополі був освячений Храм Святої Софії. У 1929 - в СРСР проголошено політику "суцільної колективізації" сільського господарства.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1302 – після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг’єрі висланий з міста.

1527 – відбулася битва під Ольшаницею.

1705 – Петро I повелів московитам голити бороди або сплачувати на них податок.

1785 – заснований Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США.

1859 – Оттава оголошується столицею Канади.

1860 – вперше опубліковано повне видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

1880 – Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1918 – на екрани США вийшов фільм “Тарзан з племені мавп” з Елмо Лінкольном у головній ролі.

1921 – Польща визнала незалежність Литви.

1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення – телевізора.

1944 – заснування нагород Української повстанської армії

1945 – радянські війська зайняли польське місто Освенцім і звільнили вцілілих в’язнів концтабору Аушвіц. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1967 – під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, – Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули.

1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

1973 – у Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В’єтнаму.

1983 – в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.

1992 – Зімбабве визнала незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

1997 – Аслан Масхадов обраний президентом Чеченської Республіки Ічкерія.

2000 – в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.

Сьогодні народилися

1571 – Аббас I, шах Персії з династії Сефевідів, творець централізованої держави.

1585 – Гендрик Аверкамп, нідерландський художник, майстер пейзажу.

1687 – ​Бальтазар Нейман, німецький архітектор доби пізнього бароко.

1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор, представник віденської класичної школи (“Дон Жуан”, “Чарівна флейта”, “Весілля Фігаро”), автор понад 20 опер, 50 симфоній, фортепіанних концертів і камерних творів.

1775 – Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ.

1790 – Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар (“Пан і собака”, “Солопій та Хівря”, “Тюхтій та Чванько”), ректор Харківського університету (1841 – 1849).

1806 – Хуан Крізостомо Хакобо Антоніо де Арріага-і-Бальсола, іспанський композитор баскського походження. За ранню творчість іменований “баскським Моцартом”. На честь Арріаги названий оперний театр в Більбао, де йому встановлено пам’ятник.

1814 – Ежен Віолле-ле-Дюк, французький архітектор-реставратор, мистецтвознавець і історик архітектури.

1823 – Едуар Лало, французький композитор.

1832 – Льюїс Керрол, англійський математик, письменник (“Аліса в країні чудес”).

1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, від його прізвища походить термін “мазохізм”.

1837 – Володимир Лесевич, український філософ, літературознавець, історик літератури, фольклорист, педагог і громадський діяч.

1839 – Павло Чубинський, український етнограф і фольклорист, автор слів Державного Гімну України.

1841 – Архип Куїнджі, український живописець-пейзажист, культурний діяч, педагог, меценат.

1850 – Джон Кольєр (художник), англійський художник, портретист, прерафаеліст.

1856 – Антін Горбачевський, український громадський і політичний діяч у Галичині, делеґат Національної Ради ЗУНР

1859 – Вільгельм II Гогенцоллерн, німецький імператор, прусський король.

1899 – Жуан Ребуль, іспанський скульптор.

1904 – Олександр Довгаль, український графік.

1911 – Іван Гончар, український скульптор, графік, маляр, етнограф, колекціонер.

1915 – Яків Гніздовський, український художник, графік, кераміст, мистецтвознавець.

1917 – Василь Булавський, перший обласний провідник ОУН Донеччини у жовтні-листопаді 1941, політичний референт Військового Округу УПА “Богун”.

1924 – Рауф Денкташ, кіпріотський політик, перший президент Турецької Республіки Північного Кіпру.

1927 – Олекса Тихий, український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.

1932 – Борис Шахлін, радянський спортсмен, 7-разовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики.

1935 – Зеновій Бабій, український і білоруський оперний співак (драматичний тенор).

1944 – Нік Мейсон, англійський музикант, композитор, музичний продюсер, учасник гурту Pink Floyd.

1948 – Валерій Брайнін, поет, перекладач, есеїст, культуролог, музикознавець, музичний педагог, культур-менеджер, композитор.

1970 – Олександр Годинюк, український хокеїст.

1973 – Валентин Белькевич, білоруський футболіст (“Динамо” Київ).

1979 – Розамунд Пайк, англійська актриса

Традиції:

Цей час був найтемнішим у році. Вважалося, що поки пітьма не покине землю, біснуватиметься нечиста сила. Вважалося, що у Филимонів день вона підходить близько до хат, шкрябає в двері і лякає людей. Втім, добрих господарів, у яких у домі завжди порядок і чистота, злі духи не турбували.

За Филимоном пророкували погоду на лютий. Окрім того, якщо день видавався холодним, то літо обіцяло бути спекотним. Якщо ж було сніжно та вітряно — селяни чекали гарного врожаю наступного року. А от якщо погода змінювалась упродовж дня кілька разів, то протягом зими слід було чекати відлиг.

Прикмети

Якщо навколо Місяця видно туманний круг – чекай хуртовини

У холодний день півні заспівали рано, і пішов сніг – можна сподіватися на швидке потепління

На деревах 27 січня іній – чекай відлига

Якщо людина народилася 27 січня, то як оберіг йому варто носити аметист – це захистить його від злих сил

Якщо по небу 27 січня пливуть білі хмари, то морози триматимуться ще довго

Вранці ворона каркає – буде хуртовина і завірюха

Якщо 27 січня сонце після заходу залишає слід “стовпом” на небі – чекай швидких і затяжних морозів

Блідий Місяць – прикмета до того, що буде сніг

Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними

Якщо в будинку 27 січня сталася пожежа, потрібно бризнути коров’яче молоко у вогонь, і полум’я зменшиться

Якщо вночі 27 січня побачити уві сні червону або чорну корову (або бика), етопрімета, яка віщує швидку смерть

Коров’яче молоко в цей день має чудодійні властивості – зцілює від хвороб, укусу змії, опіків і навіть ударів блискавкою

Іменини: Микола, Іларіон.