27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. За церковним календарем сьогодні іменини Святої рівноапостольної Ніни.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту: пам’ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно — 27 січня.

Саме цього дня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей.

“Голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і незліченних жертв з-поміж представників інших меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість”, — йдеться в резолюції ГА ООН. Ініціаторами ухвалення документа виступили Ізраїль, Канада, Австралія, Росія і США, а їх співавторами – ще понад 90 держав.

Оголосивши 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту, Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени розробити просвітницькі програми, щоби наступні покоління зберегли пам’ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти, як пам’ятки історії, місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

Уперше Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначили в усьому світі у 2006 р. Проте деякі країни відзначали цей день і раніше.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Туркменія – День захисника Вітчизни

США – Національний день веселощів на роботі (дата на 2023 рік. Проводять в останню п’ятницю січня)

Монако – Свято покровительки князівства

Цього дня у світі:

1302 — після захоплення Флоренції чорними гвельфами поет і політик Данте Аліг’єрі висланий з міста.

1527 — відбулася битва під Ольшаницею.

1705 — Петро I повелів московитам голити бороди або сплачувати на них податок.

1785 — заснований Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США.

1859 — Оттава оголошується столицею Канади.

1860 — вперше опубліковано повне видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1918 — на екрани США вийшов фільм “Тарзан з племені мавп” з Елмо Лінкольном у головній ролі.

1921 — Польща визнала незалежність Литви.

1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора.

1944 — заснування нагород Української повстанської армії

1945 — радянські війська зайняли польське місто Освенцім і звільнили вцілілих в’язнів концтабору Аушвіц. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.

1967 — під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, — Гас Гріссом, Едвард Гіґґінс Вайт та Роджер Чаффі загинули.

1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

1973 — у Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В’єтнаму.

1983 — в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.

1992 — Зімбабве визнала незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

1997 — Аслан Масхадов обраний президентом Чеченської Республіки Ічкерія.

2000 — в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.

2022 — Стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, внаслідок якої загинуло 5 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

27 січня в церковному календарі – іменини Святої рівноапостольної Ніни, грузинської просвітительки, яка відома своїми добрими справами поряд з апостолами. Саме Ніна зробила все для прийняття християнства в Грузії і звернула в Христову віру багатьох місцевих жителів. Народилася вона близько 280 року в Каппадокії. Батько її Завулон був родичем великомученику Георгію, мама Сусанна – сестрою Єрусалимського Патріарха.

Прикмети:

Якщо півні рано заспівали – до потепління

Якщо навколо Місяця помітно круг з туману, то будуть хуртовини

Якщо вранці чути спів пташок, то скоро відлига

Якщо у цей день на деревах видно іній, то незабаром прийде потепління

Якщо птахи літають низько над землею, то варто готуватись до опадів

Якщо хмарна погода, то морози затримаються

Традиції:

Наші предки в цей день приділяли більше уваги великій худобі, ніж зазвичай. Тварин мили і пригощали, прибиралися в хліві і стелили нову солому. До тварин намагалися звертатися ласкавими словами – вважалося, що тоді корова буде давати більше молока. Також в поїлку тварин додавали трохи святої водохресної води, щоб худоба не хворіла і дала хороший приплід.

Дуже корисним і цілющим 27 січня вважається коров’яче молоко. Його потрібно випити хоча б трохи як дорослим, так і дітям.

Іменини цього дня святкують:

Ніна, Остап, Веніамін, Веремій, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло.