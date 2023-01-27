Протягом 27 січня військові РФ завдали ударів з важкої артилерії по двох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, протягом дня окупанти з важкої артилерії “гатили” по двох районам області: “Як і раніше — терористи не залишають у спокої Нікопольщину. Вдень під ворожий вогонь там потрапила Марганецька громада”, — йдеться в повідомленні.

Лукашук додав, що російські війська атакували Синельниківський район, а саме — Великомихайлівську громаду. Втім, минулося без постраждалих. Наразі наслідки атак уточнюються.

За його словами, в області рідко бувають “тихі дні”, але тиша та спокій обов‘язково повернуться в громади: “Разом з миром, який для всієї України зараз виборюють незламні сили оборони”, — написав голова ДОР.