27 січня у світі вшановується Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Утиски і гоніння стосовно євреїв тривали протягом 1933-1945 років, за цей час навмисно винищили 6 мільйонів представників цієї національності.

Про таке розповідають #Букви.

Резолюцію, присвячену Голокосту, затвердила Генеральна асамблея ООН у 2005 році. Геноцид призвів до винищення 30% євреїв і великої кількості осіб, які належали до інших національностей.

В Європі та окупованій націонал-соціалістами території СРСР заходи проводилися не однакові. На Заході євреїв заганяли в гетто і після могли відправити на смерть до газової камери. Натомість на українській території частіше застосовували розстріли у протитанкових ямах, які викопали раніше полонені радянської влади, місцеве населення чи самі жертви.

Існували айнзацгрупи, які виконували ключову роль в “остаточному вирішенні єврейського питання”. Їхня діяльність на окупованій Галичині, Наддніпрянській Україні призвела до загалом 610 тисяч єврейських смертей. Операції та погроми проводили у Львові, у таборах і гетто Тернополя, Дрогобича, Борислава, Сколе, Стрия, Кам’янець-Подільському, Одесі, Києві, Харкові тощо.

За даними Українського інституту національної пам’яті, був випадок, коли айнзацкоманда наприкінці 1941 року у Кам’янець-Подільському влаштувала масовий розстріл у місці, де мешкало 10 000 євреїв. Всього за десять днів угорська влада депортувала близько 18 000 євреїв із Закарпаття в окуповану німцями Україну, звідти їх змусили йти пішки від Коломиї до Кам’янець-Подільського. 23 тисячі переселенці та місцеві жителі були вбиті з 26 по 29 серпня. Євреїв із Закарпаття у 1944 році вивезли до нацистського концтабору Аушвіц. Переважна більшість загинула в газових камерах.

В Одесі румунські війська провели масовий розстріл, де вбили 20 тисяч євреїв за вибухи. Загалом в Одеській області румунські нацисти вбили 300 тисяч громадян, зокрема у створених окупантами гетто і таборах праці.

Найбільші місця масових страт в Україні: Бабин Яр (Київ) – понад 100 000, Богданівка Одеської області – понад 40 000, Дрогобицький Яр (Харків) ‑ близько 20 000, Кам’янець-Подільський – 23 600, Дальник Одеської області – близько 18 000, урочище Сосонки біля Рівного – понад 17 000 жертв. За часи нацистської окупації на теренах України загинули 1,5 мільйона осіб, зокрема ті, хто допомагав євреям виживати.