27 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

27 травня відзначають День захисту від Сонця, День скотчу та Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів. . Християни цього дня вшановують мученика Ісидора.

Джерело: #Букви

День захисту від Сонця: святкування припадає на цей період, адже попереду спекотне літо з сонячними відпустками та днями на пляжі. Головна мета цього дня — поінформувати людей про важливість захисту від сонячних променів та використання протисонцевого крему.

День скотчу: скотч — липка стрічка, яку сьогодні використовують кожного дня в різних сферах життя. Його винахідником вважається Річард Дрю з США. Він працював лабораторним техніком у компанії Minnesota Mining and Manufacturing, де виготовляли наждачний папір, а також досліджували властивості целофану. Якось Річард побачив, що під час фарбування автомобіля фарба може потрапляти на інші частини, що робить кінцевий результат неохайним. Тому технік вирішив розробити липку стрічку, яка б допомогла розв’язувати цю проблему.

Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів (дата на 2023 рік): відзначають в четверту суботу травня. Подія була започаткована Міжнародною федерацією архітекторів та дизайнерів інтер’єру 2004 року. А саму федерацію утворили ще 1963 року.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Киргизстан – День бібліотек

Японія – День військово-морського флоту

Нігерія – День захисту дітей

Нікарагуа – День збройних сил

Болівія – День матері

Перу – День мови корінних народів

Україна – День групи ”Середня освіта”

Франція – Національний день опору.

Гваделупа, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен (Франція) – День скасування рабства

Цього дня у світі:

1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.

1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.

1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроєктор.

1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.

1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.

1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.

1926 — в штаті Міссурі споруджено пам’ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.

1930 — Річард Дрю запатентував “прозору целофанову липку стрічку” — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.

1933 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Три поросята”.

1934 — в СРСР введено звання “заслужений майстер спорту”.

1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

1944 — в Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра “Виходу немає”

1950 — теледебют Френка Синатри на каналі “NBC”. Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом

1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.

1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).

1988 — в СРСР прийняли закон про кооперацію.

1993 — набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.

1994 — Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.

2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку “сер”.

2009 — на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.

2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей

Яке сьогодні церковне свято:

27 травня в церковному календарі — день пам’яті мученика Ісидора. Жив на острові Хіосі, був воїном за часів правління імператора Декія. Тоді були часи ідолопоклонництва, але чоловік сповідував християнство, тому відмовився приносити жертви язичницьким богам. За це його піддали страшним мукав і зрештою навіть відрізали язик. Але навіть це не завадило Ісидору прославляти Христа. Помер мученик після того, як йому відтяли голову.

Прикмети:

Похмура погода — буде дуже маленький урожай

Якщо погода холодна, то таким і літо буде

Високо в небі літають ластівки — до сонячної і теплої погоди

Ясний день — до хорошого урожаю

Похмурий ранок, але ясний вечір, означає, що огірки не дадуть хорошого урожаю, їх краще сіяти пізніше

Традиції:

В народі вірили, що сон проти 27 травня часто збувається, тому його варто запам’ятати. Якщо уві сні ви побачили свого ворога — сновидіння точно віще.

Той, хто цього дня побачить першу ластівку і вмиється молоком, отримає чисту та білу шкіру.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.