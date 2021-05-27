Сьогодні, 27 травня, у світі відзначають День захисту від Сонця, День скотчу, Всесвітній день товару.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1753 — завершене будівництво Андріївської церкви в Києві.

1821 — заснована Миколаївська астрономічна обсерваторія.

1895 — англійський винахідник Бірт Акрес запатентував кінопроектор.

1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.

1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.

1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.

1930 — Річард Дрю запатентував “прозору целофанову липку стрічку” — скотч.

1933 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Три поросяти”.

1934 — в СРСР введено звання “заслужений майстер спорту”.

1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

1944 — в Парижі відбулася прем’єра спектаклю Жана-Поля Сартра “Виходу немає”.

1950 — теледебют Френка Синатри на каналі “NBC”. Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом.

1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.

1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).

2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять мученика Ісидора Хіоського. Ще в цей період починався посів огірків.

Прикмети погоди:

Якщо день гарний, то огірків буде багато.

Холодний день – до холодного літа.

Ластівки високо літають – до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.

Сьогодні іменини у Максима, Петра, Микити, Василя, Марії та Івана.