27 вересня у світі відзначають Всесвітній день туризму. У вірян сьогодні - Воздвиження Хреста Господнього.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день туризму: свято започатковано членами Всесвітньої туристичної організації. Датою заснування свята вважається 27 вересня 1979 року.

Метою свята визначена пропаганда туризму серед мешканців всіх держав. Цей напрямок для багатьох країн є бюджетоформуючим. Крім того, туризм — це запорука пізнання інших культур та посилення дружби між народами.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Бельгія – День єдності франкомовної спільноти

Польща – День Польської підпільної держави

Туркменістан – Державне свято

Цього дня у світі:

1605 — війська Речі Посполитої розбили шведів під Кірхгольмом.

1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.

1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Магдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.

1821 — проголошена незалежність Мексиканської імперії

1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.

1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.

1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (найдавніший у світі зі сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією).

1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).

1912 — у Києві відкритий стадіон “Спортивне поле” на 3 тисячі осіб.

1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.

1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією.

1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.

1939 — німці захопили Варшаву.

1940 — укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.

1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.

1941 — Сирійська Республіка проголошена незалежною державою.

1946 — ЦК КП(б)У виступив із критикою українського сатиричного часопису “Перець”.

1961 — Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН.

1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.

1993 — відкрито Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК.

1998 — альбом “This Is My Truth, Tell Me Yours” гурту Manic Street Preachers очолив чарт і став першим релізом музикантів, що підкорив хіт-парад Великої Британії.

1998 — заснована компанія Google.

1998 — на виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером.

2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію

2002 — Східний Тимор став членом ООН.

2003 — Україна обмежила імпорт російських сірників.

Яке сьогодні церковне свято:

27 вересня Православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього.

Основою для дня Воздвиження Хреста Господнього став переказ пізніх літ. Згідно із цим переказом, в 326 році н.е. біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп’яли Ісуса, був знайдений той самий Голгофський хрест.

Оскільки Хрест – символ страждань, то день Воздвиження Хреста Господнього в народі вважався пісним.

Прикмети:

Закінчилося бабине літо – потепління не варто чекати до самої весни.

Різке похолодання – слід очікувати ранньої весни.

Заморозки вранці обіцяють швидку зиму, а якщо погода ясна та тепла – холод настане нескоро.

Якщо у цей день дме північний вітер – до спекотного наступного літа, західний вітер віщує погану погоду влітку.

Перелітного птаха вже не видно, значить, будуть тріскучі морози.

Якщо журавлі летять на південь, не поспішаючи, досить високо і курликають – то осінь буде теплою.

Традиції:

Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.

В народі вірили, що хрест має особливу силу, а тому його цього дня обов’язково вішали для захисту житла.

Наші предки вірили, що на свято Воздвиження Хреста Господнього змії починали готуватися до зими, тому в ліс не ходили, бо боялися нападу плазунів.

Вважається, що зі свята Воздвиження Хреста Господнього починається справжня осінь. Дні стають короткими, ночі довгими, а на землі починалися перші приморозки.

Іменини цього дня відзначають:

Іван.