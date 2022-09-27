Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день туризму: свято започатковано членами Всесвітньої туристичної організації. Датою заснування свята вважається 27 вересня 1979 року.
Метою свята визначена пропаганда туризму серед мешканців всіх держав. Цей напрямок для багатьох країн є бюджетоформуючим. Крім того, туризм — це запорука пізнання інших культур та посилення дружби між народами.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Бельгія – День єдності франкомовної спільноти
- Польща – День Польської підпільної держави
- Туркменістан – Державне свято
Цього дня у світі:
- 1605 — війська Речі Посполитої розбили шведів під Кірхгольмом.
- 1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.
- 1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Магдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.
- 1821 — проголошена незалежність Мексиканської імперії
- 1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.
- 1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.
- 1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (найдавніший у світі зі сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією).
- 1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).
- 1912 — у Києві відкритий стадіон “Спортивне поле” на 3 тисячі осіб.
- 1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.
- 1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією.
- 1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.
- 1939 — німці захопили Варшаву.
- 1940 — укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.
- 1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.
- 1941 — Сирійська Республіка проголошена незалежною державою.
- 1946 — ЦК КП(б)У виступив із критикою українського сатиричного часопису “Перець”.
- 1961 — Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН.
- 1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.
- 1993 — відкрито Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК.
- 1998 — альбом “This Is My Truth, Tell Me Yours” гурту Manic Street Preachers очолив чарт і став першим релізом музикантів, що підкорив хіт-парад Великої Британії.
- 1998 — заснована компанія Google.
- 1998 — на виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером.
- 2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію
- 2002 — Східний Тимор став членом ООН.
- 2003 — Україна обмежила імпорт російських сірників.
Яке сьогодні церковне свято:
27 вересня Православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього.
Основою для дня Воздвиження Хреста Господнього став переказ пізніх літ. Згідно із цим переказом, в 326 році н.е. біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп’яли Ісуса, був знайдений той самий Голгофський хрест.
Оскільки Хрест – символ страждань, то день Воздвиження Хреста Господнього в народі вважався пісним.
Прикмети:
- Закінчилося бабине літо – потепління не варто чекати до самої весни.
- Різке похолодання – слід очікувати ранньої весни.
- Заморозки вранці обіцяють швидку зиму, а якщо погода ясна та тепла – холод настане нескоро.
- Якщо у цей день дме північний вітер – до спекотного наступного літа, західний вітер віщує погану погоду влітку.
- Перелітного птаха вже не видно, значить, будуть тріскучі морози.
- Якщо журавлі летять на південь, не поспішаючи, досить високо і курликають – то осінь буде теплою.
Традиції:
- Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.
- В народі вірили, що хрест має особливу силу, а тому його цього дня обов’язково вішали для захисту житла.
- Наші предки вірили, що на свято Воздвиження Хреста Господнього змії починали готуватися до зими, тому в ліс не ходили, бо боялися нападу плазунів.
- Вважається, що зі свята Воздвиження Хреста Господнього починається справжня осінь. Дні стають короткими, ночі довгими, а на землі починалися перші приморозки.
Іменини цього дня відзначають:
Іван.
- За даними синоптиків у вівторок, 27 вересня, у низці українських областей йтимуть дощі. Оминуть опади лише сім областей.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 26 вересня.