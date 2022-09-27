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Всесвітній день туризму: свято започатковано членами Всесвітньої туристичної організації. Датою заснування свята вважається 27 вересня 1979 року.

Метою свята визначена пропаганда туризму серед мешканців всіх держав. Цей напрямок для багатьох країн є бюджетоформуючим. Крім того, туризм — це запорука пізнання інших культур та посилення дружби між народами.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Бельгія – День єдності франкомовної спільноти
  • Польща – День Польської підпільної держави
  • Туркменістан – Державне свято

Цього дня у світі:

  • 1605 — війська Речі Посполитої розбили шведів під Кірхгольмом.
  • 1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.
  • 1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Магдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II.
  • 1821 — проголошена незалежність Мексиканської імперії
  • 1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.
  • 1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.
  • 1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (найдавніший у світі зі сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією).
  • 1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).
  • 1912 — у Києві відкритий стадіон “Спортивне поле” на 3 тисячі осіб.
  • 1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.
  • 1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією.
  • 1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.
  • 1939 — німці захопили Варшаву.
  • 1940 — укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.
  • 1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.
  • 1941 — Сирійська Республіка проголошена незалежною державою.
  • 1946 — ЦК КП(б)У виступив із критикою українського сатиричного часопису “Перець”.
  • 1961 — Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН.
  • 1977 — пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.
  • 1993 — відкрито Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК.
  • 1998 — альбом “This Is My Truth, Tell Me Yours” гурту Manic Street Preachers очолив чарт і став першим релізом музикантів, що підкорив хіт-парад Великої Британії.
  • 1998 — заснована компанія Google.
  • 1998 — на виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером.
  • 2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію
  • 2002 — Східний Тимор став членом ООН.
  • 2003 — Україна обмежила імпорт російських сірників.

Яке сьогодні церковне свято:

27 вересня Православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього.

Основою для дня Воздвиження Хреста Господнього став переказ пізніх літ. Згідно із цим переказом, в 326 році н.е. біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп’яли Ісуса, був знайдений той самий Голгофський хрест.

Оскільки Хрест – символ страждань, то день Воздвиження Хреста Господнього в народі вважався пісним.

Прикмети:

  • Закінчилося бабине літо – потепління не варто чекати до самої весни.
  • Різке похолодання – слід очікувати ранньої весни.
  • Заморозки вранці обіцяють швидку зиму, а якщо погода ясна та тепла – холод настане нескоро.
  • Якщо у цей день дме північний вітер – до спекотного наступного літа, західний вітер віщує погану погоду влітку.
  • Перелітного птаха вже не видно, значить, будуть тріскучі морози.
  • Якщо журавлі летять на південь, не поспішаючи, досить високо і курликають – то осінь буде теплою.

Традиції:

  • Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.
  • В народі вірили, що хрест має особливу силу, а тому його цього дня обов’язково вішали для захисту житла.
  • Наші предки вірили, що на свято Воздвиження Хреста Господнього змії починали готуватися до зими, тому в ліс не ходили, бо боялися нападу плазунів.
  • Вважається, що зі свята Воздвиження Хреста Господнього починається справжня осінь. Дні стають короткими, ночі довгими, а на землі починалися перші приморозки.

Іменини цього дня відзначають:

Іван.