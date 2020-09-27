Про це розповідають #Букви.
В США – День матері Золотої зірки, День шоколадного молока, День яловичої тушонки, День «Роздави банку», в Канаді – День без виправдань, в Казахстані – День праці, в Монголії – День телебачення, в Киргизстані – День донора крові, в Туркменістані – День незалежності, в Словаччині – День залізничника, в Мексиці – День закінчення війни за незалежність, в Бельгії – День французького співтовариства, в Ефіопії – Свято Мескельского хреста.
Пам’ятні дати 27 вересня
1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.
1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого Катериною II.
1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.
1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.
1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (українська газета з найдовшою історією).
1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).
1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.
1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією.
1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.
1939 — німці захопили Варшаву.
1940 — укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.
1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.
1941 — Сирійська Республіка проголосила незалежність.
1961 — Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН.
1977 — запущена перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.
1998 — заснована компанія Google.
2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 27 вересня святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також день називають “Вирій”, “Треті Осеніни”, “Ставрів день”.
Що сьогодні не можна робити
Не варто укладати шлюб – він буде недовгим. Не можна лаятися і шкодити людям. Слід дотримуватися суворого посту: не можна їсти м’ясо і молочні продукти. Небажано ходити в ліс.
Прикмети на 27 вересня
- З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- дме північний вітер – наступне літо буде теплим;
- заморозки – до ранньої зими;
- ясно і тепло – холоди настануть нескоро;
- різко похолодало – весна буде ранньою.
27 вересня іменини
Іменини у Івана, Вінцента, Даміанта і Косми.