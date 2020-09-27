Сьогодні, 27 вересня, в Україні відзначають День туризму, День машинобудівника, День вихователя і всіх дошкільних працівників.

Про це розповідають #Букви.

В США – День матері Золотої зірки, День шоколадного молока, День яловичої тушонки, День «Роздави банку», в Канаді – День без виправдань, в Казахстані – День праці, в Монголії – День телебачення, в Киргизстані – День донора крові, в Туркменістані – День незалежності, в Словаччині – День залізничника, в Мексиці – День закінчення війни за незалежність, в Бельгії – День французького співтовариства, в Ефіопії – Свято Мескельского хреста.

Пам’ятні дати 27 вересня

1781 — на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва.

1802 — російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив у Києві дію Маґдебурзького права, скасованого Катериною II.

1825 — у Великій Британії почався рух першою залізницею — потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину.

1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад.

1893 — у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган — газету “Свобода” (українська газета з найдовшою історією).

1895 — шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія).

1920 — Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні.

1920 — Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією.

1937 — в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів.

1939 — німці захопили Варшаву.

1940 — укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як “Країни Осі”.

1941 — в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з’явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру “для евакуації”.

1941 — Сирійська Республіка проголосила незалежність.

1961 — Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН.

1977 — запущена перша атомна електростанція Української РСР — Чорнобильська АЕС.

1998 — заснована компанія Google.

2001 — уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження — Абелівську премію

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 вересня святкує Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Також день називають “Вирій”, “Треті Осеніни”, “Ставрів день”.

Що сьогодні не можна робити

Не варто укладати шлюб – він буде недовгим. Не можна лаятися і шкодити людям. Слід дотримуватися суворого посту: не можна їсти м’ясо і молочні продукти. Небажано ходити в ліс.

Прикмети на 27 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дме північний вітер – наступне літо буде теплим;

заморозки – до ранньої зими;

ясно і тепло – холоди настануть нескоро;

різко похолодало – весна буде ранньою.

27 вересня іменини

Іменини у Івана, Вінцента, Даміанта і Косми.