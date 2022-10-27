Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день авдіовізуальної спадщини: свято відзначається з 2005 року. Його головна мета – підвищити обізнаність про значення та збереження аудіовізуальних документів. Ініціатором заснування дня стала ООН.

Всесвітній день трудотерапії: трудотерапія – це лікування працею, яке застосовується як за фізичних, так і за психічних недуг. Подію започаткували 2010 року для поширення інформації про важливість професії трудотерапевтів.

День свекрухи: свято має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Сент-Вінсент і Гренадини – День Незалежності
  • Туркменістан – День Незалежності
  • Алжир – День посадки дерев
  • Греція – День прапора
  • США – Національний день наставника

Цього дня у світі:

  • 1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.
  • 1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.
  • 1882 — народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.
  • 1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен
  • 1937 — перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції
  • 1938 — на I з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.
  • 1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.
  • 1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.
  • 2007 — Прем’єра в Україні серії “The Devil’s Hands Are Idle Playthings” мультсеріалу Футурама.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль, а також господиню земної вологи.

Прикмети:

  • Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.
  • Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
  • Ворони розкричалися – до відлиги.
  • Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.
  • Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
  • Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.
  • Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
  • Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Традиції:

  • В народі 27 жовтня називали Парасковія П’ятниця. В наших предків цей день вважався перехідною датою, коли осінь закінчується, але зима ще не починається.
  • Часто 27 жовтня називали “бабиними святами”. Тому вшановували жіночу працю по дому. Самотні дівчата молилися святій Параскеві, щоб вона послала нареченого.
  • Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.
  • Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Іменини цього дня відзначають:

Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.