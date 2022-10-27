27 жовтня відзначають Всесвітній день авдіовізуальної спадщини, Всесвітній день трудотерапії та День свекрухи. За церковним календарем сьогодні день пам'яті преподобної Параскеви Сербської.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день авдіовізуальної спадщини: свято відзначається з 2005 року. Його головна мета – підвищити обізнаність про значення та збереження аудіовізуальних документів. Ініціатором заснування дня стала ООН.

Всесвітній день трудотерапії: трудотерапія – це лікування працею, яке застосовується як за фізичних, так і за психічних недуг. Подію започаткували 2010 року для поширення інформації про важливість професії трудотерапевтів.

День свекрухи: свято має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Сент-Вінсент і Гренадини – День Незалежності

Туркменістан – День Незалежності

Алжир – День посадки дерев

Греція – День прапора

США – Національний день наставника

Цього дня у світі:

1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.

1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.

1882 — народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.

1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен

1937 — перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції

1938 — на I з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.

1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.

1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.

2007 — Прем’єра в Україні серії “The Devil’s Hands Are Idle Playthings” мультсеріалу Футурама.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль, а також господиню земної вологи.

Прикмети:

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Традиції:

В народі 27 жовтня називали Парасковія П’ятниця. В наших предків цей день вважався перехідною датою, коли осінь закінчується, але зима ще не починається.

Часто 27 жовтня називали “бабиними святами”. Тому вшановували жіночу працю по дому. Самотні дівчата молилися святій Параскеві, щоб вона послала нареченого.

Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Іменини цього дня відзначають:

Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.