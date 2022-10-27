Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день авдіовізуальної спадщини: свято відзначається з 2005 року. Його головна мета – підвищити обізнаність про значення та збереження аудіовізуальних документів. Ініціатором заснування дня стала ООН.
Всесвітній день трудотерапії: трудотерапія – це лікування працею, яке застосовується як за фізичних, так і за психічних недуг. Подію започаткували 2010 року для поширення інформації про важливість професії трудотерапевтів.
День свекрухи: свято має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Сент-Вінсент і Гренадини – День Незалежності
- Туркменістан – День Незалежності
- Алжир – День посадки дерев
- Греція – День прапора
- США – Національний день наставника
Цього дня у світі:
- 1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.
- 1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.
- 1882 — народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.
- 1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен
- 1937 — перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції
- 1938 — на I з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.
- 1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.
- 1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.
- 2007 — Прем’єра в Україні серії “The Devil’s Hands Are Idle Playthings” мультсеріалу Футурама.
Яке сьогодні церковне свято:
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.
У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль, а також господиню земної вологи.
Прикмети:
- Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.
- Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
- Ворони розкричалися – до відлиги.
- Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.
- Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
- Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.
- Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
- Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.
Традиції:
- В народі 27 жовтня називали Парасковія П’ятниця. В наших предків цей день вважався перехідною датою, коли осінь закінчується, але зима ще не починається.
- Часто 27 жовтня називали “бабиними святами”. Тому вшановували жіночу працю по дому. Самотні дівчата молилися святій Параскеві, щоб вона послала нареченого.
- Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.
- Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.
Іменини цього дня відзначають:
Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.
- За даними синоптиків у четвер, 27 жовтня, в областях Лівобережної України йтимуть помірні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 26 жовтня.