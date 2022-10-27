Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram.
У зв’язку з цим, щоби запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр “Укренерго” надав операторам обленерго обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
Також зазначається, що надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
У повідомленні наголосили, що наразі обмеження споживачів необхідні, щоби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.
Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти й тримати систему збалансованою.
- Днями росіяни здійснили декілька масованих ракетних обстрілів, зокрема й іранськими дронами, українських міст. Особливо дісталося енергетичній інфраструктурі. Внаслідок чого енергетики закликали до тотальної економії електроенергії, вдались також до примусових відключень. Київ поринув в осінню пітьму, проте велич столиці ще раз доводить силу нескореного міста.
- Починаючи з 10 жовтня, росіяни атакували щонайменше половину теплових потужностей України, завдавши збитків на мільярди доларів.