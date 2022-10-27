Вночі 27 жовтня військові РФ знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Ворог пошкодив обладнання магістральної мережі енергосистеми в центральних областях.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram.

У зв’язку з цим, щоби запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр “Укренерго” надав операторам обленерго обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Також зазначається, що надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

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У повідомленні наголосили, що наразі обмеження споживачів необхідні, щоби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти й тримати систему збалансованою.