Сьогодні, 27 жовтня, у світі відзначають День авдіовізуальної спадщини, Всесвітній день трудотерапії, а ще День свекрухи.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.

1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.

1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен.

1937 — перший день розстрілів в урочищі Сандармох 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них були представники української інтелігенції.

1938 — на I з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.

1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.

1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Параскеви Сербської. Її вважають берегинею жіночих традицій, цілителькою хвороб, заступницею вагітних і породіль. Саме від цього дня жінки бралися до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Прикмети:

На Параскеву не буває сухо.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Іменини сьогодні у Назарія та Сергія.