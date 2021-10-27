Про це повідомляють #Букви.
Цей день в історії:
1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.
1662 — англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.
1904 — відкрився Нью-Йоркський метрополітен.
1937 — перший день розстрілів в урочищі Сандармох 1111 в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них були представники української інтелігенції.
1938 — на I з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.
1951 — уперше при лікуванні раку застосували радіацію.
1982 — Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.
Яке сьогодні церковне свято:
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Параскеви Сербської. Її вважають берегинею жіночих традицій, цілителькою хвороб, заступницею вагітних і породіль. Саме від цього дня жінки бралися до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.
Прикмети:
На Параскеву не буває сухо.
Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
Ворони розкричалися – до відлиги.
Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року.
Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
Іменини сьогодні у Назарія та Сергія.