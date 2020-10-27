У вівторок, 27 жовтня, в світі відзначають День аудіовізуальної спадщини, День трудотерапії, День посадки дерев і не тільки

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (World Day for Audiovisual Heritage) був започаткований ЮНЕСКО в 2005 році на честь річниці прийняття в 1980 році “Рекомендації про охорону і збереження рухомих зображень і в якості механізму для підвищення загальної інформованості про необхідність вжиття заходів для визнання важливості аудіовізуальних документів як невід’ємної частини національної ідентичності “. До аудіовізуальної спадщини відносяться фільми, радіо- і телевізійні програми, аудіо- та відеозаписи.

Всесвітній день трудотерапії – відзначають щорічно 27 жовтня з метою підвищити обізнаність суспільства про особливу роботу трудотерапевтів, що поліпшують здоров’я, що забезпечують лікування, догляд, реабілітацію, підвищують якість життя людей.

День посадки дерев – екологічне свято проводиться в Алжирі.

Православні свята 27 жовтня

27 жовтня православна церква вшановує пам’ять Параскеви Сербської або Параскеви П’ятниці – християнської святої, яка прославилася своїм аскетизмом. У перекладі з грецького її ім’я означає “п’ятниця”.

Народилася Параскева в X столітті в місті Епіват (нинішня Туреччина). Після смерті батьків дівчина роздала отриманий спадок і переїхала до Константинополя, де прийняла чернечий постриг і прожила п’ять років.

Потім вона відправилася на Святу землю, щоб поклонитися святиням. Після паломництва жила самітницею в Йорданській долині.

Її шанують, як берегиню жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль, а також господиню земної вологи.

На Параски люди задобрювали домового – для нього у дворі на ніч залишали їжу. Вважалося, що домовик захищає домашню худобу від хвороб, тому з ним потрібно мати хороші відносини.

У день Параски з пшениці нового врожаю варили кашу, яку заправляли свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Незаміжні дівчата молилися святій, щоб та допомогла знайти їм другу половинку якомога швидше. І проводили спеціальні для цього дня ритуали.

Прикмети

Якщо сухо і вітряно, то наступне літо буде сухим і не дуже врожайним.

На Грязнихи не буває сухо.

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні буде справжня зима.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкаркались – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці в наступному році. Якщо ж стоїть суха і вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Що не можна робити

Заборонено працювати, прясти, прати, орати, щоб “не запорошити Параскеву і не засмітити їй очі”. У народі вірили, що якщо порушувати заборону, то свята покарає хворобами.

Також було заборонено веселитися, бо вважалося, що “хто на Параскеву багато сміється, той в старості буде багато плакати”.

Вагітним жінкам в цей день не можна було розчісувати волосся, бо вважалося, що можна розлютити святу і позбутися її допомоги.

Не можна прясти. За легендою, той, хто в день Параскеви П’ятниці сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.

Іменинники: Гнат, Назар, Микита, Микола, Параска.

27 жовтня: цей день в історії

1959 – в масовій пресі вперше опубліковано зображення зворотної сторони Місяця, отримане АМС “Луна-3”.

1951 – вперше при лікуванні раку була застосована радіація.

Хто народився 27 жовтня

1728 – Джеймс Кук, англійський мореплавець і першовідкривач.

+1782 – Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз, композитор.

1811 – Айзек Зінгер, американський винахідник швейної машинки.

1944 – Микола Караченцов, радянський актор театру і кіно.

1978 – Ванесса Мей, британська скрипалька і композитор.