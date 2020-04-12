Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 174 випадки;
- Волинська область — 71 випадок;
- Дніпропетровська область — 58 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 82 випадки;
- Запорізька область — 83 випадки;
- Івано-Франківська область — 291 випадок;
- Кіровоградська область — 118 випадків;
- м. Київ — 416 випадків;
- Київська область — 159 випадків;
- Львівська область — 111 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 2 випадки;
- Одеська область — 63 випадки;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 119 випадків;
- Сумська область — 73 випадки;
- Тернопільська область — 243 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 19 випадків;
- Чернівецька область — 432 випадки;
- Черкаська область — 99 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Всього з початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Станом на 11 квітня в Збройних силах України підтвердили ще 7 випадків зараження коронавірусом COVID-19.