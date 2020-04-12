Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 174 випадки;
  • Волинська область — 71 випадок;
  • Дніпропетровська область — 58 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 82 випадки;
  • Запорізька область — 83 випадки;
  • Івано-Франківська область — 291 випадок;
  • Кіровоградська область — 118 випадків;
  • м. Київ — 416 випадків;
  • Київська область — 159 випадків;
  • Львівська область — 111 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 63 випадки;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 119 випадків;
  • Сумська область — 73 випадки;
  • Тернопільська область — 243 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 432 випадки;
  • Черкаська область — 99 випадків;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Всього з початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлень про підозру на COVID-19.