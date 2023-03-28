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28 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

28 березня відзначають День їжі на паличці та День бур'янів. Християни цього дня вшановують день пам'яті святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських.

Вівторок, 28 березня 2023, 07:38
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День їжі на паличці: з початком святкування не пов’язано якоїсь особливої історичної дати. Найімовірніше, хтось просто вигадав привід для радості та зробив із цього веселу традицію. Дослідження свідчать, що перші люди використовували палички як один із перших приладів для їжі

День бур’янів: бур’ян — дикоросла трав’яниста рослина, що росте в посівах культурних рослин, а також на необроблюваних землях. Бур’яни мають велике господарське значення, оскільки конкурують з корисними рослинами за світло, воду, поживні речовини, а також сприяють поширенню шкідників і хвороб, тим самим зменшуючи їхню врожайність. Розрізняють бур’яни сегетальні, що засмічують культурні насадження (вівсюг, осот), і рудеральні, що селяться на смітниках (нетреба, чорнощир).

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Сербія – День Конституції
  • Кабардино-Балкарія – День відродження балкарського народу і відновлення балкарської державності
  • Тибет – День визволення тибетців від кріпосного рабства в КНР
  • Чехія, Словаччина – День вчителя
  • Азербайджан – День співробітників органів національної безпеки
  • США – Національний день торта “Чорний ліс”

Цього дня у світі:

  • 37 — після смерті Тиберія до Риму прибув й отримав від сенату найвищі повноваження Калігула
  • 1566 — великий магістр Ордену госпітальєрів Жан Парізо де ла Валетт заснував місто Валлетту на Мальті
  • 1842 — під орудою Отто Ніколаї Віденський філармонічний оркестр дав перший концерт
  • 1842 — у Львові відкрився театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі
  • 1876 — японський уряд заборонив самураям носити мечі
  • 1910 — Анрі Фабр здійснив перший успішний політ на гідроплані в Етан-де-Берр на півдні Франції. До нього такі літаки будували Альфонс Пено, Вільгельм Кресс, Габріель Вуазен
  • 1930 — у Туреччині замість “грецьких” назв міст Константинополь і Ангора затверджені офіційні турецькі назви: Стамбул та Анкара
  • 1939 — після 2,5-річної облоги Франсіско Франко взяв Мадрид
  • 1942 — успішний рейд британських командос на сухий док у Сен-Назері в окупованій Франції
  • 1979 — часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсільванія) стало найбільшою аварією в атомній енергетиці США
  • 1980 — Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР
  • 2004 — у ніч з 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!
  • 2008 — Українська Вікіпедія сягнула обсягу в 100 000 статей.

Яке сьогодні церковне свято:

28 березня у православному календарі — день пам’яті святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських. Жили вони в часи, коли імператором був Діоклетіан. Постраждали за свою віру в Христа в Кесарії Палестинській в IV столітті.

Прикмети:

  • Дивилися, який сьогодні день: хмарно – до негоди
  • Низько летять журавлі – чекайте поганої погоди
  • Цвірінькають горобці – буде теплий і сонячний день
  • Яскравий захід сонця вказує, що кілька наступних днів будуть дощовими

Традиції:

  • Наші предки цей день присвячували тому, що споглядали за лісом. На пеньках обов’язково залишали смаколики, не ходили на полювання і не шкодили рослинам. Тільки робили вони це, не відвідуючи лісу
  • Головна заборона цього дня – йти в ліс. Вважалося, що там можна запросто заблукати – Лісовик буде водити, або зустріти хижака. У цей час починалися “вовчі весілля”, і вовки були особливо агресивними
  • Цього дня вже очікували прильоту чайок, які були символом весни і першого тепла

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Олексій, Емануїл, Денис, Михайло, Тимофій.

Теги: 28 березня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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