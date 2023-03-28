Рік тому 28 березня українські військові звільнили місто Ірпінь Київської області від російських окупантів.

Про це повідомляють #Букви.

28 березня 2022 року місто Ірпінь, що на Київщина, повністю перейшло під контроль Збройних сил України.

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також нагадав на своїй сторінці в Telegram, що минулого року Сили оборони деокупували місто-герой, яке стримувало армію РФ на підступах до столиці.

Варто зазначити, що за словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, унаслідок ворожих дій з боку російської армії знищено щонайменше 50% критичної інфраструктури міста. Також постраждали житлові будинки, школи, дитсадочки та об’єкти соціальної інфраструктури. Будинок міського голови теж знищено одним із російських снарядів, проте у той час Маркушин був на фронті.

Також Маркушин, своєю чергою, наголосив, окупанти розстріяли дуже багато людей. “На вулицях Пушкінській та Лєрмонтова росіяни розстріляли дівчат, а потім чавили їх танками”, – зауважив він.