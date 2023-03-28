Про це повідомляють #Букви.
28 березня 2022 року місто Ірпінь, що на Київщина, повністю перейшло під контроль Збройних сил України.
Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також нагадав на своїй сторінці в Telegram, що минулого року Сили оборони деокупували місто-герой, яке стримувало армію РФ на підступах до столиці.
Варто зазначити, що за словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, унаслідок ворожих дій з боку російської армії знищено щонайменше 50% критичної інфраструктури міста. Також постраждали житлові будинки, школи, дитсадочки та об’єкти соціальної інфраструктури. Будинок міського голови теж знищено одним із російських снарядів, проте у той час Маркушин був на фронті.
Також Маркушин, своєю чергою, наголосив, окупанти розстріяли дуже багато людей. “На вулицях Пушкінській та Лєрмонтова росіяни розстріляли дівчат, а потім чавили їх танками”, – зауважив він.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- Луганську Білогорівку зачищено від російських окупантів – вона повністю під контролем Збройних сил України.
- У результаті вересневого контрнаступу ЗСУ російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України під час раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни. Вулиці Ізюму ще досі майже порожні, натомість багато українських військових та техніки. Місцеві зустрічаються на головній площі та на ринках, спілкуються, обговорюють новини. Влада та волонтери роздають гуманітарну допомогу.