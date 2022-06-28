Про це повідомляють #Букви.
Депутати Верховної ради України у ніч з 27 на 28 червня не припиняли роботу у сесійній залі, розглядаючи неврегульовані питання.
На обговорення проблем нардепи витратили майже добу, однак вже вдень 28 червня 315 народних обранців проголосували за ухвалення нової Конституції. Цього ж дня вона вступила у дію.
Основний Закон був ухвалений лише на 5-ий рік після проголошення Незалежності. Таким чином, Україна стала останньою з колишніх республік СРСР, яка прийняла нову Конституцію.
З моменту ухвалення Конституцію України змінювали декілька разів, попри те, що у 1996 році депутати ухвалили досить жорстку процедуру внесення змін та доповнень до Основного Закону.
Щоб змінити певні розділи Конституції, потрібно не менше 2/3 чи 3/4 голосів від загальної кількості нардепів – 450. Водночас якщо запропоновані зміни мають на меті скасувати чи обмежити права і свободи людини і громадянина, чи спрямовані на ліквідацію незалежності, чи загрожують територіальній цілісності держави – то Конституція України взагалі не може бути змінена.
- Нагадаємо, Верховна Рада підтримала Стамбульську конвенцію. Відтепер в Україні ратифікували Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.