26 років тому - 28 червня 1996 року - українські народні депутати прийняли Конституцію - Основний Закон держави, який визначає права громадян, суверенітет, територіальну цілісність України, а ще - європейський шлях розвитку Української держави.

Про це повідомляють #Букви.

Депутати Верховної ради України у ніч з 27 на 28 червня не припиняли роботу у сесійній залі, розглядаючи неврегульовані питання.

На обговорення проблем нардепи витратили майже добу, однак вже вдень 28 червня 315 народних обранців проголосували за ухвалення нової Конституції. Цього ж дня вона вступила у дію.

Основний Закон був ухвалений лише на 5-ий рік після проголошення Незалежності. Таким чином, Україна стала останньою з колишніх республік СРСР, яка прийняла нову Конституцію.

З моменту ухвалення Конституцію України змінювали декілька разів, попри те, що у 1996 році депутати ухвалили досить жорстку процедуру внесення змін та доповнень до Основного Закону.

Щоб змінити певні розділи Конституції, потрібно не менше 2/3 чи 3/4 голосів від загальної кількості нардепів – 450. Водночас якщо запропоновані зміни мають на меті скасувати чи обмежити права і свободи людини і громадянина, чи спрямовані на ліквідацію незалежності, чи загрожують територіальній цілісності держави – то Конституція України взагалі не може бути змінена.