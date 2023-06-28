28 червня відзначають День молочного шоколаду, Міжнародний день пірсингу та Міжнародний день соціального бізнесу. В Україні сьогодні - День Конституції. Християни цього дня вшановують біблійного пророка Амоса.

Джерело: #Букви

День молочного шоколаду: свято було засноване у США. за ініціативи Асоціації кондитерів. Вперше молочний шоколад як продукт виник 1839 року на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus, але мав він вигляд гарячого напою. Лише через тридцять років Даніель Петер, кондитер зі Швейцарії, зміг зробити ласощі твердими.

Міжнародний день пірсингу: цього дня народився Джим Ворд – власник першого у світі професіонального салону пірсингу “Рукавичка” (відрився 1978 року). Попри те, що у деяких народів проколювання мочок вух і носа століттями вважалося частиною культурної спадщини, саме Ворд зробив цей процес безпечним та естетичним.

Міжнародний день соціального бізнесу: мета цього дня полягає у приверненні уваги людей та влади до проблем, які залишаються в суспільстві. Соціальне підприємництво ведуть ті організації, діяльність яких спрямована на зміну нашого світу на краще. Наприклад, організація харчування безхатьків, виготовлення екологічної енергії з відходів тощо.

В Україні сьогодні відзначають:

День Конституції України – 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України – першу Конституцію незалежної Української держави. Парламентарі працювали над проєктом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Вони врахували зауваження президента України, а також підтримали всі спірні статті проєкту – про державні символи в України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні. Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Польща – Національний день пам’яті Познанського червня

Сербія – Відовдан або День Святого Гая

США – День Південної Кароліни

Казахстан – День працівників зв’язку та інформації

В’єтнам – День сім’ї

Цього дня у світі:

1389 — битва на Косовому полі

1569 — підписана Люблінська унія, що об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту. Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Корони Польської.

1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа

1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім’я він згодом прославив як драматург

1648 — початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої був відкритий Північний морський шлях

1651 — почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира

1663 — у Ніжині відбулася козацька “Чорна рада”, на якій гетьманом Лівобережної України обрано промосковського Івана Брюховецького

1778 — Монмутський бій під час війни за незалежність Америки.

1812 — війська Наполеона вступили до Вільня

1870 — початок Міської реформи в Російській імперії.

1902 — Конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку і таким чином наділив президента повноваженнями для придбання у французької “Панамської компанії” прав на будівництво каналу і у Колумбії права на вічне управління зоною каналу

1914 — у Сараєво було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни

1917 — на засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат.

1919 — підписано Версальський договір.

1934 — ухвалення в США закону Фрейзера-Лемке з метою поліпшення положення фермерів.

1940 — Румунія передала Бессарабію СРСР після ультиматуму з вимогою передачі, початок радянської анексії Північної Буковини і Бессарабії

1941 — створено перший загін Поліської Січі.

1948 — виключення Соціалістичної федеративної республіки Югославія з Комінформу у зв’язку з загостренням її відносин з СРСР.

1956 — масовий страйк, демонстрації під гаслами “Свободи! Хліби! Бога! Геть комунізм!” і вуличні зіткнення в Познані (Польська Народна Республіка) (по 30 червня).

1988 — Іван Павло II опублікував апостольську конституцію “Pastor Bonus” щодо реорганізації Римської Курії.

1989 — у Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна — збірна Радянського Союзу зустрілась зі збірною світу.

1992 — “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.

1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.

2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.

Яке сьогодні церковне свято:

28 червня у церковному календарі – день пам’яті біблійного пророка Амоса. Був він звичайним пастухом, але згодом став одним із найшанованіших пророків свого часу. Жив 850 року до нашої ери. Був він сучасником ще одного великого пророка – Ісаї. Пророкував в Ізраїльському царстві. Головна його заслуга в тому, що саме Амос взяв участь в утвердженні євреями віри в Єдиного Бога та закінченні ідолопоклонства. Також він за своє життя викрив чимало чиновників, суддів, лихварів. Більшість пророцтв Амоса увійшли в Біблію.

Прикмети:

Квіти мальви в’януть, суцвіття нагідок закриваються, а фіалки гнуть свої стеблинки – перед дощем

Верещать маленькі поросята – чекайте на сиру погоду

Голосніше, ніж зазвичай стрекочуть коники-стрибунці – буде негода

На пасовищі коні важко дихають та з шумом видихають повітря – до дощу

Гарна погода, але корови та вівці самі йдуть із пасовища і ховаються під навісом – скоро буде гроза

Традиції:

За давніми прикметами вважалося, що до цього дня починає дозрівати овес. Після свята 28 червня ніякі зернові культури вже не сіяли, інакше вони занадто пізно дозріють і замерзнуть восени.

Святий Амос за життя прославився як викривач злодіїв, корупціонерів і брехливих суддів. Тому в День Амоса категорично не можна займатися нечесними справами, інакше покарання не минути.

Іменини сьогодні святкують:

Августин, Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Семен, Степан, Федір, Феодорит.