Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Вже 28 червня вийде нова марка на якій зображено найбільший у світі літак українського виробництва АН-225 “Мрія”, який російські окупанти знищили. До цієї марки також додали конверт та листівку.

“Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий”, – йдеться у повідомленні.

Ілюстрацію для марки створила одинадцятирічна школярка з Волині Софія Кравчук. Дівчинка намалювала її ще минулого року для конкурсу “Що для мене Україна?”.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.

ДОВІДКА. АН-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.