Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1389 — битва на Косовому полі.
1569 — підписана Люблінська унія, що об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту. Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Корони Польської.
1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа.
1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім’я він згодом прославив як драматург.
1648 — початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої був відкритий Північний морський шлях.
1651 — почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира.
1663 — у Ніжині відбулася козацька “Чорна рада”, на якій гетьманом Лівобережної України обрано промосковського Івана Брюховецького.
1914 — у Сараєво було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни.
1917 — на засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат.
1919 — підписано Версальський договір.
1941 — створено перший загін Поліської Січі.
1992 — “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.
1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.
2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Віта Римського.
Прикмети погоди:
туман – до дощових днів;
голосно стрекочуть коники – до негоди;
багато мух – до хорошого врожаю гречки;
багато комарів – до поганої погоди на кілька днів.
Іменини святкують Григорій, Кассіан, Модест, Єфрем, Августин і Лазар.