Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1389 — битва на Косовому полі.

1569 — підписана Люблінська унія, що об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту. Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Корони Польської.

1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа.

1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім’я він згодом прославив як драматург.

1648 — початок експедиції Семена Дежньова, в ході якої був відкритий Північний морський шлях.

1651 — почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира.

1663 — у Ніжині відбулася козацька “Чорна рада”, на якій гетьманом Лівобережної України обрано промосковського Івана Брюховецького.

1914 — у Сараєво було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни.

1917 — на засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат.

1919 — підписано Версальський договір.

1941 — створено перший загін Поліської Січі.

1992 — “Сигнальщик” став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.

1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.

2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять мученика Віта Римського.

Прикмети погоди:

туман – до дощових днів;

голосно стрекочуть коники – до негоди;

багато мух – до хорошого врожаю гречки;

багато комарів – до поганої погоди на кілька днів.

Іменини святкують Григорій, Кассіан, Модест, Єфрем, Августин і Лазар.