Конкурс FinAwards, засновниками якого є популярні сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua і Finance.ua, покликаний тримати в фокусі кращі фінансові продукти і сервіси для клієнтів.
Його особливість в тому, що вибір переможців проводиться через призму клієнтського досвіду. Ключові критерії оцінки: вартість, доступність, легкість оформлення продукту, прозорість умов, зручність користування, технологічність, якість сервісу.
В цьому році в конкурсі взяли участь 32 роздрібних банку, які борються за титул “Золотий стандарт якості FinAwards” в 6-ти продуктових номінаціях:
- Кредит готівкою
- Строковий вклад / депозит
- Кредитна карта mass
- Кредитна карта VIP
- Дебетова карта mass
- Дебетова карта VIP
2-х номінаціях з технологій дистанційного обслуговування клієнтів:
- Інтернет-банк
- Мобільний банк
5-ти спеціальних номінаціях:
- Програма лояльності для клієнтів
- Рекламна компанія
- ІТ рішення для роздробу
- Народний банк або кращу якість обслуговування клієнтів
- Стійкий банк
А також в рамках конкурсу шляхом голосування будут обрані кращий керівник роздрібного бізнесу банку и кращий СЕО банку – Банкір року.
Нагородження переможців состоится 28-го лютого в TAO Event Hall (Київ, вул. Басейна, 2А).
Взяти участь в урочистому вечорі з нагоди нагородження переможців конкурсу може кожен бажаючий, придбавши квиток на сайті заходу: http://bit.do/fuy4y
На учасників чекає:
Частування від французького шеф-кухаря,
Дегустація ексклюзивних вин марки 46 Parallel Wine,
Живі виступи першої музичної рок-групи, колектив якої повністю складається із співробітників банків – FINdorphine, а також самої харизматичною конкурсантки 4го сезону шоу ТВ каналу 1+ 1 “Голос діти» – Марії Поліщук і кращої вокалістки банківського сектора – Катерини Лимонова.
Інтелектуальний батл з ТОП менеджерами банків і можливість позмагатися за призи від ексклюзивних партнерів заходу (Grill do Brasil, Индпошив, Міротель, Vesna, Lamoda, 46 Parallel Wine, інші)
І звичайно, найяскравіша церемонія нагородження і незабутній вечір серед професіоналів банківської спільноти.
Дізнатись деталі та зареєструватися можна на сайті премії: http://bit.do/fuy4y
Організатор заходу – компанія BankOnline.