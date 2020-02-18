Конкурс FinAwards, засновниками якого є популярні сайти про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua і Finance.ua, покликаний тримати в фокусі кращі фінансові продукти і сервіси для клієнтів.

Його особливість в тому, що вибір переможців проводиться через призму клієнтського досвіду. Ключові критерії оцінки: вартість, доступність, легкість оформлення продукту, прозорість умов, зручність користування, технологічність, якість сервісу.

В цьому році в конкурсі взяли участь 32 роздрібних банку, які борються за титул “Золотий стандарт якості FinAwards” в 6-ти продуктових номінаціях:

Кредит готівкою

Строковий вклад / депозит

Кредитна карта mass

Кредитна карта VIP

Дебетова карта mass

Дебетова карта VIP

2-х номінаціях з технологій дистанційного обслуговування клієнтів:

Інтернет-банк

Мобільний банк

5-ти спеціальних номінаціях:

Програма лояльності для клієнтів

Рекламна компанія

ІТ рішення для роздробу

Народний банк або кращу якість обслуговування клієнтів

Стійкий банк

А також в рамках конкурсу шляхом голосування будут обрані кращий керівник роздрібного бізнесу банку и кращий СЕО банку – Банкір року.

Нагородження переможців состоится 28-го лютого в TAO Event Hall (Київ, вул. Басейна, 2А).

Взяти участь в урочистому вечорі з нагоди нагородження переможців конкурсу може кожен бажаючий, придбавши квиток на сайті заходу: http://bit.do/fuy4y

На учасників чекає:

Частування від французького шеф-кухаря,

Дегустація ексклюзивних вин марки 46 Parallel Wine,

Живі виступи першої музичної рок-групи, колектив якої повністю складається із співробітників банків – FINdorphine, а також самої харизматичною конкурсантки 4го сезону шоу ТВ каналу 1+ 1 “Голос діти» – Марії Поліщук і кращої вокалістки банківського сектора – Катерини Лимонова.

Інтелектуальний батл з ТОП менеджерами банків і можливість позмагатися за призи від ексклюзивних партнерів заходу (Grill do Brasil, Индпошив, Міротель, Vesna, Lamoda, 46 Parallel Wine, інші)

І звичайно, найяскравіша церемонія нагородження і незабутній вечір серед професіоналів банківської спільноти.

Дізнатись деталі та зареєструватися можна на сайті премії: http://bit.do/fuy4y

Організатор заходу – компанія BankOnline.