28 грудня у світі відзначаються День продовження банкету і Міжнародний день кіно.

Про це розповідають #Букви.

В Іспанії – День сміху, або День бовдура, у США – День клятви вірності прапору, День шоколадних цукерок, День “Подзвони другу”, День гри в карти, День завантаження, в Ефіопії – День святого Гавриїла, в Австралії – День проголошення, у Таджикистані – День Комітету національної безпеки, у Таїланді – День пам’яті короля Таксина.

Цей день в історії:

1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів.

1869 — американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.

1895 — В паризькому “Гран-кафе” брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проектора.

1908 — на півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.

1942 — у ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).

1973 — У Парижі надруковано “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.

1983 — Створено Шацький національний природний парк.

1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.

1991 — незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.

2014 — завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 грудня вшановує пам’ять святого Трифона Печензького, який жив в XVI столітті на території Кольського півострова. Там чоловік став жити біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамів. Там же він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.

Що не можна робити:

Не можна сваритися, а якщо з кимось вже перебуваете у сварці, то варто помиритися.

В цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі та поведінки.

Не варто ні на кого злитися.

Варто стримувати емоції і бути доброзичливими.

Народні прикмети

Мороз вдень 28 грудня, а ввечері різко почало теплішати, – за прикметами, очікується холоднеча.

Північний вітер в день Трифона, – настають сильні морози.

На Стефана на деревах іній, – очікується рік урожайний на овес.

Синиці 28 грудня вранці розкричалися – настануть морози.

Сухий сніг по землі літає – до літньої посухи.

День ангела

28 грудня іменини відзначають власники таких імен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар.