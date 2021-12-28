28 грудня – Міжнародний день кіно. В Іспанії святкують День сміху, в Азербайджані – День адвоката, в Таїланді – День пам'яті короля Таксіна, а в Ефіопії – Кулубі Габріель – День святого Гаврила. У США День завантаження, День короткометражного кіно, День гри в карти та День шоколадних цукерок.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.

1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.

1895 – у паризькому “Гран-кафе” брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.

1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160-250 тисяч осіб.

1942 – Під час Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).

1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції “Улус” війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.

1944 – Великий бій між сотнею УПА “Полтавці” та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.

1973 – У Парижі надруковано “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина – літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.

1983 – Створено Шацький національний природний парк.

1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.

1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.

2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Сьогодні народились

1856 – Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).

1866 – Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.

1885 – Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Один з найяскравіших представників українського авангарду, родоначальник конструктивізму.

1903 – Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.

1929 – Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги.

1930 – Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль.

1944 – Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.

1954 – Дензел Вашингтон, американський актор.

1968 – Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.

1969 – Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.

1979 – Нумі Рапас, шведська актриса.

1981 – Сієна Міллер, американська кіноакторка (“Таємниці міста”, “Заборонена любов”, “Хіппі Хіппі Шейк”), фотомодель.

Християни шанують святих немовлят як мучеників, вважаючи, що кожен, хто був убитий з ненависті до Христа, повинен розглядатися як мученик, навіть якщо він не підозрював про сенс того, що відбувається.

Відповідно до Євангелія від Матвія, цар Ірод наказав убити всіх невинних немовлят, дізнавшись від волхвів про народження Христа.

Ірод хотів усунути Ісуса як потенційного претендента на свій трон, однак немовляті Ісусу вдалося уникнути смерті, оскільки святий Йосип пішов із сім’єю до Єгипту.

Що можна робити

Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

Чого не можна робити

В цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі та поведінки. А також не варто ні на кого злитися.

Варто стримувати емоції і бути доброзичливими. Є ще народне повір’я, яке забороняє скаржитися на холод.

Іменини: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, а також Трифон.

Народні прикмети

Сьогоднішня погода розповість про березневу.

Мороз вдень 28 грудня, а ввечері різко почало теплішати, – за прикметами, очікується холоднеча.

Північний вітер в день Трифона, – настають сильні морози.

На Стефана на деревах іній, – очікується рік урожайний на овес.

Синиці 28 грудня вранці розкричалися, – прикмета, що настануть морози.

Кіт поліз на піч, – похолодає.

Сухий сніг по землі літає, – прикмета до літньої посухи.

Великі кучугури 28 грудня, – приємне і нежарке літо буде.

Народжені в Трифонів день суворі до себе і оточуючих, люди високих принципів.