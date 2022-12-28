Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день кіно: 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.

Люм’єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм “Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота”. Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк. Саме ця дата й стала днем святкування.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Таїланд – День пам’яті короля Таксина

Іспанія – День сміху

США – Кванзаа

Цього дня у світі:

1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів.

1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.

1895 — В паризькому “Гранд-кафе” брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.

1908 — На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.

1942 — У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).

1943 — Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції “Улус” війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.

1944 — Великий бій між сотнею УПА “Полтавці” та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.

1973 — У Парижі надруковано “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років.

1983 — Створено Шацький національний природний парк.

1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.

1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.

2014 — завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 28 грудня вшановує пам’ять святого Трифона Печензького, який жив в XVI столітті на території Кольського півострова. В миру маа ім’я Митрофан і народився в родині священника на території Новгородської землі.

Переказ свідчить, що одного разу Трифон почув голос, який наказав йому слідувати на Північ. Так Трифон і потрапив на Кольський півострів, де став жити біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамів. Там же він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.

У цій же обителі Митрофан згодом прийняв постриг, отримавши ім’я Трифон, а також був посвячений в ієромонахи. Через деякий час Трифон стає ігуменом монастиря.

Прикмети:

Цього дня іній — влітку чекайте на велику кількість роси

Кішка вранці шукає тепле місце — до морозів

Вітер розносить сухий сніг — буде сухе літо

Багато снігу і замети — на хороший урожай наступного року

Великі кучугури 28 грудня, – приємне і нежарке літо буде

Традиції:

Люди вірили, що сьогодні не можна скаржитися на погоду, інакше духи розізляться та нашлють лихо

Весь день варто бути веселими та бадьорими, щоб зимовий мороз подарував міцне здоров’я

Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, 28 грудня саме той час, щоб помиритися і відновити стосунки

Іменини цього дня святкують:

Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар.