Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день кіно: 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.
Люм’єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм “Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота”. Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк. Саме ця дата й стала днем святкування.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Таїланд – День пам’яті короля Таксина
- Іспанія – День сміху
- США – Кванзаа
Цього дня у світі:
- 1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів.
- 1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
- 1895 — В паризькому “Гранд-кафе” брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.
- 1908 — На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.
- 1942 — У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
- 1943 — Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції “Улус” війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
- 1944 — Великий бій між сотнею УПА “Полтавці” та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
- 1973 — У Парижі надруковано “Архіпелаг ГУЛАГ” Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 — 1956 років.
- 1983 — Створено Шацький національний природний парк.
- 1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
- 1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
- 1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
- 2014 — завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 28 грудня вшановує пам’ять святого Трифона Печензького, який жив в XVI столітті на території Кольського півострова. В миру маа ім’я Митрофан і народився в родині священника на території Новгородської землі.
Переказ свідчить, що одного разу Трифон почув голос, який наказав йому слідувати на Північ. Так Трифон і потрапив на Кольський півострів, де став жити біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамів. Там же він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.
У цій же обителі Митрофан згодом прийняв постриг, отримавши ім’я Трифон, а також був посвячений в ієромонахи. Через деякий час Трифон стає ігуменом монастиря.
Прикмети:
- Цього дня іній — влітку чекайте на велику кількість роси
- Кішка вранці шукає тепле місце — до морозів
- Вітер розносить сухий сніг — буде сухе літо
- Багато снігу і замети — на хороший урожай наступного року
- Великі кучугури 28 грудня, – приємне і нежарке літо буде
Традиції:
- Люди вірили, що сьогодні не можна скаржитися на погоду, інакше духи розізляться та нашлють лихо
- Весь день варто бути веселими та бадьорими, щоб зимовий мороз подарував міцне здоров’я
- Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, 28 грудня саме той час, щоб помиритися і відновити стосунки
Іменини цього дня святкують:
Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар.
- За даними синоптиків у середу, 28 грудня, в Україні без опадів, а температура повітря коливатиметься від -5 до +6 градусів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 27 грудня.