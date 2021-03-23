"Пробіг під каштанами" – перший і наймасштабніший щорічний благодійно-спортивний проект в Україні. Пробіг проходить у форматі FUN RUN. Рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи! "ПРОБІГ під каштанами" – це БІГ ЗА ЖИТТЯ з усмішкою в серці!

На правах реклами

Проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є невід’ємною частиною святкування Дня Києва.

30 травня 2021 року

07:30 – 14:00

Київ, Майдан Незалежності

Як ви пам’ятаєте, 2020 рік не став виключенням – майже 4 000 учасників долучилися до ініціативи #ПробігONлайн. Команда Амбасадорів на чолі з мером столиці Віталієм Кличко та міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайтом, подолали дистанцію 5 км і це транслювалось у прямому ефірі на ТРК “Київ”. На зібрані кошти було придбано засоби індивідуального захисту для медичних працівників Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України та Київської міської клінічної лікарні №9.

“У 2020 році у зв’язку з covid-19 ми вперше змінили формат проведення заходу. Пробіг відбувся online та отримав досить сильну підтримку від учасників. Адже, не зважаючи на пандемію, маленькі серця потребують допомоги, а традиція святкування Дня Києва має продовжуватися.

Запланований 28-й старт ми перенесли на 2021 рік, в очікуванні кращої ситуації. Благодійні внески, які було здійснено у 2020 році, збережені та будуть враховані цього року.

Найголовнішим питанням при підготовці до заходу є формат його проведення: зустрітися на Майдані Незалежності з дотриманням усіх заходів безпеки чи підтримати проект online. Ми провели опитування серед представників команд та індивідуальних учасників. На сьогодні понад 90% відповідей на користь offline зустрічі та майже 10% хочуть долучитися online. Нам приємно бачити готовність учасників до зустрічей, а ще приємніше розуміти високий рівень їх самосвідомості у питанні безпеки та поваги один до одного. Тому зараз, у період карантину, нам всім потрібно максимально дотриматися рекомендацій МОЗ та КМДА.” – повідомила ініціатор та організатор проєкту Ірина Кузнєцова.

Організатори благодійного проєкту готують два формати проведення 28-го “Пробігу під каштанами” 30 травня 2021 року.

Offline на старт можна долучитися на Майдані Незалежності, при цьому дотримуватися правил гігієни – ОБОВ’ЯЗКОВИМ! є правильно одягнена маска та дотримання відстані між учасниками, ВІТАЄТЬСЯ наявність дезінфекторів та/або рукавиць у відвідувачів, окуляр, власних багаторазових пляшок з водою.

Проект “Пробіг під каштанами” було створено для допомоги маленьким сердечкам.

Тому важливо, щоб великі серця могли безпечно та спокійно творити історію разом з ПРОБІГом.

Online зможуть долучитися всі бажаючі не залежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи “Пробіг під каштанами”. В день заходу, 30.05.2021 до 11:00 вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км – фініш. Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Всі учасники будуть відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних по пробіжці.

Нагадуємо, це не змагання! Тобто не важливе місце в рейтингу, головне – бути частиною великого старту!

Також, в додатку можуть реєструватися корпоративні команди (для проведення внутрішнього тімбілдингу), а їх учасники – долучатися до групи “Пробіг під каштанами”.

Організатори пропонують учасникам offline старту також завантажувати додаток та фіксувати свою участь.

“У цьому році місто забезпечить підтримку благодійного проєкту з метою скорочення витрат фонду на організацію заходу, адже внески учасників за традицією направляються реципієнту – Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Для організації легкоатлетичного заходу “Пробіг під каштанами” містом буде розроблено план-схему тимчасового перекриття вулиць. Безпосередньо у День Києва будуть встановлені краш-бар’єри, надано дві машини швидкої допомоги, авто пожежної безпеки та забезпечено правопорядок силами поліції.”– повідомила директорка Департаменту молоді та спорту Юлія Хан.

Учасники Пробігу підтримують Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України з 2002 року. За цей час зібрано понад 640 000 доларів, на які було закуплено необхідне обладнання та витратні матеріали для реципієнта.

Важливий факт, яким може пишатися кожен учасник Пробігу: у 2019 році було зареєстровано понад 20 000 благодійників, саме стільки немовлят було врятовано за час підтримки Центру кардіології та кардіохірургії!

РЕЄСТРАЦІЯ НА 28-Й ПРОБІГ

Зареєструватися на ПРОБІГ можна наступним чином:

на САЙТІ probig.kiev.ua до 25.05.2021.

в ОФІСІ у будні в період 11–25 травня з 11:00 до 20:00.

Київ, вул. Золотоустівська, 10-12, офіс 4, вхід з двору.

на МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 30.05.2021 з 7:30 до 10:00.

Команда – група осіб від 10 учасників. Зареєструвати команду можна до 25 травня.

Реєстрація на “Пробіг в ходунках” відкривається 26 квітня. Решта стартів відкриті!

Благодійні внески у розмірі 200 грн/особа, які були здійснені у 2020 році на 28-й ПРОБІГ (або придбання сувенірної продукції) зберігаються та переносяться на 2021 рік.

Всі старти благодійні.

Благодійний внесок становить 200 гривень, на “Спортивний Пробіг” – 400 гривень.

Після здійснення внеску, учасник отримує стартовий набір, який містить: номерок учасника, сувенірний браслетик, інформаційну листівку та пропозиції від партнерів.

Стартовий набір можна отримати в офісі оргкомітету 11-25 травня або на Майдані Незалежності 30 травня.

Маршрут та програма стартів будуть повідомлені окремим релізом ближче до дати заходу. Організатори планують “розтягнути” у часі всі старти.

Організатори Пробігу:

БО “БФ “Пробіг під каштанами”,

Департамент молоді та спорту КМДА,

ТОВ “Агентство маркетингових комунікацій “ДІАЛЛА”.

Офіційний автомобільний партнер – компанія “Віннер Груп Україна”.