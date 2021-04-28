Сьогодні, 28 квітня, у світі відзначають Міжнародний день собак-поводирів, Всесвітній день охорони праці. В Україні сьогодні - День охорони праці.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1563 — Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.

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1686 — Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона “Принципи”.

1709 — Шведські війська Карла XII та українські гетьмана Івана Мазепи рушили на облогу Полтави

1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.

1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.

1918 — Командування півмільйонного угрупування австро-німецьких військ, що зайняло Україну, припинило засідання Української Центральної Ради, яка саме обговорювала проєкт конституції УНР.

1932 — Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої гарячки.

1939 – Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад (1934) та Англо-Німецького морського договору (1935).

1947 – Депортація українців під час операції “Вісла”, квітень 1947.

1952 — Підписанням мирного договору з Японією, завершилася повоєнна окупація країни. СРСР не брав участі в підписанні договору.

1955 — Розпочалося будівництво космодрому Байконур.

1956 — Верховна Рада СРСР зняла з депортованих народів статус спецпоселенців.

1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок.

1999 — Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.

2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.

2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні у вірян Велика середа Страсного тижня.

Прикмети погоди:

бджоли рано повертаються у вулики – до значного підвищення температури;

ніч була прохолодною, а день спекотним – тепла погода прийшла остаточно;

граки голосно кричать – погода буде сонячною;

зоря червона – бути дощу і вітру.

Сьогодні іменини святкують Анастасія, Аристарх, Василіса, Трохим, Андрій, Яків, Сава, Віктор, Зосим, Кіндрат і Леонід.