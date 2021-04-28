Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1563 — Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.
.
1686 — Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона “Принципи”.
1709 — Шведські війська Карла XII та українські гетьмана Івана Мазепи рушили на облогу Полтави
1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.
1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.
1918 — Командування півмільйонного угрупування австро-німецьких військ, що зайняло Україну, припинило засідання Української Центральної Ради, яка саме обговорювала проєкт конституції УНР.
1932 — Оголошено про відкриття вакцини проти жовтої гарячки.
1939 – Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад (1934) та Англо-Німецького морського договору (1935).
1947 – Депортація українців під час операції “Вісла”, квітень 1947.
1952 — Підписанням мирного договору з Японією, завершилася повоєнна окупація країни. СРСР не брав участі в підписанні договору.
1955 — Розпочалося будівництво космодрому Байконур.
1956 — Верховна Рада СРСР зняла з депортованих народів статус спецпоселенців.
1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5221 штрафний баскетбольний кидок.
1999 — Конгрес США схвалив нанесення авіаударів по Югославії.
2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія уклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.
2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні у вірян Велика середа Страсного тижня.
Прикмети погоди:
- бджоли рано повертаються у вулики – до значного підвищення температури;
- ніч була прохолодною, а день спекотним – тепла погода прийшла остаточно;
- граки голосно кричать – погода буде сонячною;
- зоря червона – бути дощу і вітру.
Сьогодні іменини святкують Анастасія, Аристарх, Василіса, Трохим, Андрій, Яків, Сава, Віктор, Зосим, Кіндрат і Леонід.