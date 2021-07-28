Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право.
1656 — Почалася Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам.
1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.
1834 — відкриття Київського університету.
1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).
1896 — у Флориді засновано місто Маямі.
1914 — початок Першої світової війни.
1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.
1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.
1942 — Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою “Ні кроку назад!”, яким заборонявся будь-який відступ та запроваджував персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу.
1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.
1991 — створено Союз офіцерів України.
1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.
2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.
2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.
Яке сьогодні церковне свято:
Сьогодні – День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.
Також православні згадують мученика Кирика і мученицю Іулітту.
Прикмети погоди:
Якщо на липі вже є жовте листя, то осінь буде ранньою.
Дощ з ранку віщує сонячний день.
Південний вітер дме до ясної погоди, східний – до вітру і дощів.
Туман ввечері – до дощу.
День ангела сьогодні святкують Володимир, Петро, Василь та Андрій.