Сьогодні, 28 липня, Всесвітній день боротьби з гепатитом, а в Україні відзначають День хрещення Київської Русі.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на маґдебурзьке право.

1656 — Почалася Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам.

1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1834 — відкриття Київського університету.

1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).

1896 — у Флориді засновано місто Маямі.

1914 — початок Першої світової війни.

1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.

1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.

1942 — Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою “Ні кроку назад!”, яким заборонявся будь-який відступ та запроваджував персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу.

1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.

1991 — створено Союз офіцерів України.

1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.

2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.

2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні – День пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Також православні згадують мученика Кирика і мученицю Іулітту.

Прикмети погоди:

Якщо на липі вже є жовте листя, то осінь буде ранньою.

Дощ з ранку віщує сонячний день.

Південний вітер дме до ясної погоди, східний – до вітру і дощів.

Туман ввечері – до дощу.

День ангела сьогодні святкують Володимир, Петро, Василь та Андрій.