28 лютого відзначають Всесвітній день рідкісних захворювань. В Україні сьогодні - День штурманської служби авіації Збройних сил України та День працівників патрульно-постової служби України. Християни сьогодні вшановують пам'ять апостола Онисима.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день рідкісних захворювань: виник за участю EURORDIS в 2008 році і відзначається щорічно в останній день лютого. Основна мета події – підвищення обізнаності широкої громадськості про рідкісні захворювання і їх вплив на життя пацієнтів.

У світі налічується понад 7000 різних видів рідкісних захворювань і розладів. До прикладу, 30 мільйонів американців в Сполучених Штатах хворіють на рідкісні захворювання, це 10% населення США.

В Україні сьогодні відзначають:

День штурманської служби авіації Збройних сил України – подію затверджено у 2008 році за ініціативи міністра оборони України. День штурманської служби авіації Збройних Сил України створений задля того, аби привітати службовців з професійним святом та подякувати їм за кропітку працю, а також для підвищення престижу штурманської служби.

День працівників патрульно-постової служби України – згідно з наказом Міністерства Внутрішніх Справ, ще в 2006 році на базі підрозділів патрульно-постової міліції (ППМ) була створена Патрульна служба (ПС), однак свій “професійний день” за роки незалежності України її працівники почали відзначати вперше тільки з 2010 року. Наказом від 16 січня 2010 року його затвердив міністр внутрішніх справ України. Дата святкування призначена на 28 лютого.

У різних країнах світу цього дня святкують:

Фінляндія – День Калевали

Тайвань – День пам’яті і миру

Цього дня у світі:

202 до н. е. — Лю Бан зійшов на китайський престол як перший імператор династії Хань.

1066 — відкрилося Вестмінстерське абатство.

1638 — після того, як англійський архієпископ Лод в 1637 році спробував ввести англіканське богослужіння в Королівстві Шотландія, шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант (громадську угоду), в якому поклялись захищати кальвіністську віру всіма можливими засобами

1654 — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій.

1700 — Швеція перейшла на власний календар, що діяв до 1712 року.

1825 — укладена конвенція про розмежування володінь Російської імперії й Великої Британії в Північній Америці.

1835 — цим днем датована перша версія “Калевали” Еліаса Леннрута.

1854 — заснована Республіканська партія США.

1921 — у Кронштадті почалось збройне повстання гарнізону військових моряків, які вимагали ліквідації більшовицької диктатури, відновлення основних демократичних свобод і виступили під гаслами “Ради без комуністів”, “Влада радам, а не комуністам”. Викликане невдоволенням більшовицькою політикою “воєнного комунізму”, повстання було підтримане екіпажами багатьох військових кораблів, але в березні було жорстоко придушене військами Червоної армії.

1922 — Велика Британія в односторонньому порядку припинила свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність. Єгипетський султан прийняв титул короля під іменем Фуад I.

1922 — здійснена перша постановка вистави “Принцеса Турандот” Карло Ґоцці у третій студії МХТ.

1925 — акціонерне товариство “Радіопередача” почало випускати спеціальну газету “Новини радіо”.

1933 — після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся у Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ “Про захист республіки”, яким скасовувались усі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт.

1935 — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовлено перший зразок нейлону.

1955 — відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой—Пекін—Москва—Берлін.

1971 — у Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах.

1984 — Майкл Джексон виграв майже всі нагороди “Греммі” — вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд.

1986 — у центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем’єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, голову міжнародної неурядової організації “Незалежна комісія з питань роззброєнь”. Убивця з місця злочину зумів утекти, його так і не знайшли.

1988 — у Сумгаїті (Азербайджан) вчинено погром вірменського населення.

2000 — Ірак та Сирія поновили дипломатичні стосунки, перервані у 1980 році, коли Сирія прийняла бік Ірану в ірано-іракській війні.

2013 — Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікся престолу.

2015 — Макарій (Малетич), обраний місцеблюстелем предстоятельської кафедри УАПЦ (до того — митрополит Львівський, керуючий Рівненською, Волинською та Таврійською єпархіями).

2022 — Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем сьогодні 28 лютого віряни вшановують пам’ять апостола Онисима. Він був рабом Филимона – християнина знатного роду, який проживав в місті Колоссах. Провинившись перед господарем, Онисим втік до Риму, де потрапив до в’язниці. Під час ув’язнення він познайомився з апостолом Павлом і прийняв хрещення. У в’язниці Онисим служив апостолу як син. Пізніше Павло відіслав Онисима до його пана і попросив Филимона прийняти втікача не як слугу, а як брата.

Прикмети:

Ясна і тиха погода, то буде добрий урожай поля і роїння бджіл

Якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде хорошим

Якщо в цей день не видно сонця – чекай суворих морозів

Якщо велика кількість зірок на небі, то буде приплід сильних і здорових ягнят

Традиції:

Наші предки вважали апостола Онисима покровителем овець, тому більшість обрядів та традицій цього дня пов’язані саме з вівчарством. Наприклад, вівчарі виходили вночі надвір і гукали до зірок, щоб вівці успішно ягнилися

На Онисима забороняється ходити в гості без подарунків, тому що можна розв’язати конфлікт, що не стихне роками

Іменини сьогодні святкують:

Онисим, Овсій, Єфросинія, Опанас, Парфутій, Арсен.