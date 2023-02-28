У Києві, упродовж 28 лютого та 1 березня тестуватимуть оновлену систему оповіщення про НС. Жителів столиці закликають зберігати спокій.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

У відомстві попередили, що з 9 ранку 28 лютого до вечора 1 березня у Деснянському районі Києва триватиме тестування оповіщення про надзвичайні ситуації.

Під час тестування лунатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

“Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення”, – наголосили у КМДА.

Зазначається, що у випадку реальної загрози, сигнал повітряної тривоги лунатиме без голосового попередження про тестування.