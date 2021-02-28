28 лютого в Україні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України, а в світі - Міжнародний день рідкісних захворювань (у високосний рік відзначають 29 лютого).

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1066 — відкрилося Вестмінстерське абатство.

1854 — заснована Республіканська партія США.

1922 — Велика Британія в односторонньому порядку визнала незалежність Єгипту. Єгипетський султан прийняв титул короля під іменем Фуад I.

1933 — після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся у Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ “Про захист республіки”, яким скасовувались усі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт.

1935 — винайшли нейлон.

1955 — відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой—Пекін—Москва—Берлін.

1971 — у Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах.

1984 — Майкл Джексон виграв майже всі нагороди “Греммі” — вісім номінацій.

1986 — у центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем’єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, голову міжнародної неурядової організації «Незалежна комісія з питань роззброєнь». Убивця з місця злочину зумів утекти, його так і не знайшли.

1988 — у Сумгаїті (Азербайджан) вчинено погром вірменського населення.

2000 — Ірак та Сирія поновили дипломатичні стосунки, перервані у 1980 році, коли Сирія прийняла бік Ірану у ірано-іракській війні.

2013 — Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікся престолу.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни вшановують пам’ять апостола Онисима. Він був рабом Филимона – християнина знатного роду, який проживав в місті Колоссах. Провинившись перед господарем, Онисим втік до Рима, там потрапив до в’язниці. Під час ув’язнення познайомився з апостолом Павлом і прийняв хрещення.

Наші предки вважали Онисима покровителем вівчарства.

Прикмети на сьогодні:

яка погода сьогодні, такою вона буде у вересні;

на небі багато зірок – цього року буде активно рости отара овець;

мало снігу – наступного року буде поганий урожай.

Іменини у Єфросинії, Івана, Онисима, Пафнутія, Євсевія, Семена, Миколи, Афанасія, Павла, Михайла, Петра, Олексія та Арсенія.