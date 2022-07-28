28 липня 2022 року Україна вперше відзначає День державності. Також 28 липня - День хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомляють #Букви.

24 серпня 2021 року, у 30 День Незалежності України, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення нового свята – Дня державності України.

Згідно з указом, День державності відзначатиметься щорічно і у 2022 році Україна святкує його вперше. І це святкування проходить у час повномасштабного вторгнення Росії.

28 липня українці також святкують День хрещення Київської Русі-України. Понад тисячу років тому русини стали християнами.

Окрім цього 28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом, День екологічного боргу, Всесвітній день охорони природи, неофіційний День PR-фахівця.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Перу – Національне свято Республіки Перу, День Незалежності

Сан-Марино – День перемоги над фашизмом

Цього дня у світі:

1497 — в таборі під Заславом великий князь литовський Олександр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на магдебурзьке право.

1588 — біля британського узбережжя з’явилися кораблі Непереможної Армади — іспанського флоту, що складався зі 130 кораблів, 8 тисяч моряків і 19 тисяч солдатів, що відпливли з Лісабона на завоювання Королівства Англія.

1648 — Закінчився довгоденний кровопролитний бій кварцяного війська Речі Посполитої проти козацько-селянських сил Кривоноса під Полонним.

1656 — Почалася Варшавська битва (28-30 липня) — армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла Шведсько-Бранденбурзьким військам.

1697 — Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.

1765 — в Петербурзі видається Указ про ліквідацію полкового устрою на Слобожанщині.

1821 — Перу оголосило незалежність від Іспанії.

1834 — відкриття Київського університету.

1858 — відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.

1862 — початок золотої лихоманки у Монтані (США).

1896 — у Флориді засновано місто Маямі.

1900 — у Коннектикуті Луїс Лассінг (Louis Lassing) приготував перший гамбургер.

1914 — початок Першої світової війни.

1914 — після оголошення війни Королівству Сербія у Відні був створений військовий пресштаб. На підставі інтеграції військових кореспондентів у військові структури та постійного постачання преси інформаційними повідомленнями, що формують громадську думку, був створений безпосередньо контрольований орган для політики.

1916 — заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.

1917 — (15 липня ст.с.) Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком.

1942 — Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою «Ні кроку назад!», яким заборонявся будь-який відступ та запроваджував персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу.

1959 — введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.

1991 — створено Союз офіцерів України.

1992 — в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з’являтися на телебаченні.

1994 — прийняття конституції Молдови

2000 — Вперше відзначався день системного адміністратора.

2014 — українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Яке сьогодні церковне свято:

28 липня в церковному календарі – день пам’яті рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь. Володимир Святославович був сином князя Святослава Ігоревича. Народився в Києві близько 960 року, а 979 року вступив на престол. 988 року Володимир Великий прийняв християнську віру та охрестив Русь.

Прикмети:

На сосні багато шишок – чекайте на гарний врожай ячменю.

Грози означають, що зима буде морозною і сніжною.

Спекотна погода на морозяний грудень.

Якщо липа пожовкла, то осінь буде ранньою.

Дощ з ранку пройшов – залишок дня буде сонячним і спекотним.

Якщо після дощу немає веселки, то в серпні буде багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

Якщо коники голосно стрекочуть, то скоро буде сильна спека.

Традиції:

28 липня зазвичай видавався сонячний, тому раніше й казали: “На Володимира Червоне Сонечко сонце червоніше світить”.

У цей день люди намагалися не виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою і не накликати на себе лихо.

У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.

Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни.

Цього дня іменини відзначають:

Андрій, Володимир.