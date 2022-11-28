Сьогодні, 28 листопада, у світі відзначають День співчуття, а в Україні святкують День працівника системи фінансового моніторингу.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1520 — Перший європеєць Фернан Магеллан проплив з Атлантичного океану в Тихий.

1654 — Почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої (30 листопада оборонці підірвали себе разом з фортецею; цей епізод описаний М. Старицьким у повісті “Оборона Буші”).

1917 — Рада народних комісарів Російської Радянської Республіки направив послам Великої Британії, Французької республіки, США та низці інших країн ноту з пропозицією про оголошення перемир’я на всіх фронтах і початку переговорів про мир. Не отримавши відповіді, більшовики оголосили про підготовку до сепаратних мирних переговорів з Німецькою імперією.

1918 — Естонія зазнала військової агресії з боку Російської СФРР, почалась Визвольна війна естонського народу (1918–1920).

1921 — Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста.

1928 — у Одеській окрузі створено першу в СРСР машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка- Березівський район.

1943 — У Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції — Й.Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і Вінстона Черчилля (Велика Британія).

1974 — У нью-йоркському концертному залі “Медісон Сквер Гарден” ексбітл Джон Леннон виступив зі сцени востаннє.

1989 — Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу.

2000 — Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе.

2004 — У Сєвєродонецьку Луганської області відбувся “Всеукраїнський з’їзд народних депутатів”. У ньому взяли участь переважно представники Партії регіонів східних та південних областей України, прем’єр-міністр України Віктор Янукович та мер Москви Юрій Лужков. “Ідеї, які висловили керівники місцевих органів державної влади, не відповідають ні Конституції, ні українському законодавству”, — сказав тоді президент Леонід Кучма.

2006 — Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни цього дня вшановують пам’ять трьох християнських мучеників – Гурія, Самона та Авіва, які жили у 3-4 ст.

Що не можна робити 28 листопада:

Сьогодні православні християни розпочинають піст і припиняють вживати в їжу м’ясо та молочні продукти до Різдва за Юліанським календарем.

Категорично заборонялося в цей день лаятися з іншими людьми.

Прикмети:

Цього дня багато снігу – наступний рік буде врожайним;

Сильний вітер сьогодні – вітряна погода триватиме до Миколи (19 грудня);

Похмура, але тепла погода обіцяє похмурий травень.

Іменини сьогодні святкують: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.