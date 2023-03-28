У понеділок, 27 березня, дослідницький криголам “Ноосфера” з командою 28-ї української антарктичної експедиції на борту прибув до станції “Академік Вернадський”.

Про це інформує пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Як повідомляється, шлях з чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав 5 діб. Криголам йшов через протоку Дрейка.

Зазначено, що найближчими днями триватимуть дві важливі місії:

розвантаження судна, адже на ньому приїхав величезний запас їжі, різноманітних речей та пального на цілий рік. Оскільки рельєф дна не дозволяє криголаму пришвартуватися біля нашого острова, то всі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах;

перезмінка річних експедицій. Вчені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на “Вернадському”, передаватимуть справи колегам з 28-ї УАЕ.

Крім того, додається, що після цього відбудеться традиційна передача станції між експедиціями, і зимівники та зимівниці 27-ї вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік. Серед їхніх основних завдань буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами: геофізика, метеорологія та біологія, а також підтримка життєдіяльності станції.

Також у пресслужбі нагадали, що нині український криголам вже другий сезон працює в Антарктиді. Наприкінці грудня 2022-го він вирушив з ПАР до острова Кінг-Джордж, куди доправив експедицію та вантажі для польської антарктичної станції “Арцтовський”. Звідти судно прибуло до “Вернадського”, доставивши учасників технічної сезонної експедиції.