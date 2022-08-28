Сьогодні, 28 серпня, православні християні святкують велике свято Успіння Божої Матері. Цього дня світ також відзначає День надутих губ і День закидання голови.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні святкується:

День залізничника в Литві.

День молоді в Північній Кореї.

Національний день бабусь і дідусів в Мексиці.

День авіації в Польщі.

День проголошення королівства в Чорногорії.

Цей день в історії:

1797 — США погодилися платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі.

1850 — у Веймарі відбулася прем’єра опери Ріхарда Вагнера “Лоенгрін”.

1879 — після завершення британо-зулуської війни у 1879-му році британці заарештували зулуського короля Сетшвайо і вислали його із Зулуленда.

1921 — у Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка.

1924 — Серпневий виступ грузинів проти радянської влади.

1937 — в Японській імперії була заснована компанія “Toyota”.

1941 — у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.

1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.

1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою “В мене є мрія” виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.

1988 — у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.

1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.

1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.

Яке сьогодні церковне свято:

28 серпня віряни вшановують День Успіння Пресвятої Богородиці.

За переказами цього дня апостоли зібралися в Єрусалимі для прощання і поховання Богородиці. Відзначається як велика урочистість в східних християнських церквах — православних і католицьких церквах, а також вірменській церкві.

Що сьогодні не можна робити?

28 серпня не варто сваритися.

Не можна проводити роботи в будинку, на городі і в саду.

Прикмети погоди:

За народними прикметами, якщо на першу Пречисту гарна погода – вся осінь буде гарна;

Якщо вранці немає заморозків – їх не буде ще два тижні;

Якщо в цей день буде веселка – осінь буде теплою;

Іменини сьогодні святкують Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія та Федір.