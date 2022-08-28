Про це повідомляють #Букви.
Крім того, сьогодні святкується:
- День залізничника в Литві.
- День молоді в Північній Кореї.
- Національний день бабусь і дідусів в Мексиці.
- День авіації в Польщі.
- День проголошення королівства в Чорногорії.
Цей день в історії:
1797 — США погодилися платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі.
1850 — у Веймарі відбулася прем’єра опери Ріхарда Вагнера “Лоенгрін”.
1879 — після завершення британо-зулуської війни у 1879-му році британці заарештували зулуського короля Сетшвайо і вислали його із Зулуленда.
1921 — у Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка.
1924 — Серпневий виступ грузинів проти радянської влади.
1937 — в Японській імперії була заснована компанія “Toyota”.
1941 — у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.
1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.
1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою “В мене є мрія” виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.
1988 — у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.
1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.
1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.
Яке сьогодні церковне свято:
28 серпня віряни вшановують День Успіння Пресвятої Богородиці.
За переказами цього дня апостоли зібралися в Єрусалимі для прощання і поховання Богородиці. Відзначається як велика урочистість в східних християнських церквах — православних і католицьких церквах, а також вірменській церкві.
Що сьогодні не можна робити?
- 28 серпня не варто сваритися.
- Не можна проводити роботи в будинку, на городі і в саду.
Прикмети погоди:
- За народними прикметами, якщо на першу Пречисту гарна погода – вся осінь буде гарна;
- Якщо вранці немає заморозків – їх не буде ще два тижні;
- Якщо в цей день буде веселка – осінь буде теплою;
Іменини сьогодні святкують Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія та Федір.