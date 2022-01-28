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Пам’ятні дати

1820 – російська експедиція на кораблях “Схід” та “Мирний” під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 – по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1919 – у Чехословаччині засновано Університет Масарика.

1920 – виставою В. Винниченка “Гріх” у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

1921 – у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам’ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки

1929 – у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця

1958 – компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 – через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”

1990 – у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади.

1992 – національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

2002 – у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського “Динамо” обіграли московський “Спартак” з рахунком 4:3.

2003 – у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.

2010 – тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Сьогодні народилися

1611 – Ян Гевелій, польський астроном, автор перших карт Місяця, градоначальник Гданська.

1659 – П’єтро Баратта, італійський скульптор доби бароко.

1706 – Джон Баскервіль, англійська друкар і видавець, творець шрифтів нового стилю, що мають його ім’я.

1757 – Бруні Антоніо Бартоломео, італійський композитор, диригент і скрипаль.

1761 – Марґеріт Жерар, французька художниця, гравер, книжковий графік, представниця рококо, учениця Жана-Оноре Фраґонара.

1791 – Герольд Фердінан (Луї-Жозеф-Фердінан Герольд), французький композитор, автор музики до балету “Марна обережність”. Батько Герольда Фердинана (політика), дід письменника і поета-символіста Герольда Андре-Фердинана (Еро).

1820 – Вільгельм Педерсен, данський художник. Був першим ілюстратором казок Ганса Крістіана Андерсена.

1853 – Володимир Соловйов, філософ, богослов, поет, публіцист, літературний критик; онук козацького сотника Василя Сковороди, брата філософа Григорія Сковороди.

1854 – Володимир Високович, патологоанатом, бактеріолог й епідеміолог.

1884 – Огюст Пікар, швейцарський учений, фізик, дослідник космічних променів, творець стратостатів і батискафів.

1902 – Альфред Барр, американський історик мистецтва і перший директор Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

1912 – Джексон Поллок, американський художник, один з визначних представників абстрактного експресіонізму.

1930 – Анатолій Ігнащенко, український архітектор, народний художник України

1935 – Леонід Грабовський, український композитор.

1938 – Леонід Жаботинський, український радянський спортсмен, важкоатлет.

1951 – Леонід Каденюк, український астронавт (перший космонавт незалежної України), Герой України, генерал-майор ЗСУ, заступник генерального інспектора генеральної військової інспекції при президенті України з питань авіації і космонавтики.

1977 – Такума Сато, японський автогонщик, пілот Формули-1.

1981 – Олеся Мамчич, поетеса.

1981 – Елайджа Вуд, американський кіноактор (“Володар перснів”).

1982 – Богдана Матіяш, поетеса, філолог.

Православна церква 28 січня вшановує пам’ять Павла Фівейського, який був першим християнським ченцем. Інші назви – Павлів день, Павло – дня додав. З цього моменту дні стають довшими.

Чого сьогодні не можна робити

Краще без великої потреби не виходити з дому. Якщо вам дійсно потрібно з якоїсь причини вийти, то слід одягнути оберіг. Також постарайтеся не з’ясовувати стосунки й не спілкуватися з ворогами. Є дуже велика ймовірність нового конфлікту. Вагітним небажано давати в борг, як і самим брати.

Традиції та обряди

У народі цей день називають днем Павла і кажуть: “Павло – дня додав”. Це пов’язано з тим, що з цього моменту сонце починає довше світити.

Прикмети

Сильний вітер – до дощового літа.

Зіркове небо – до хорошого врожаю льону.

Снігопад – до нічних морозів.

Іменини у Олени, Михайла, Івана, Павла і Прохора.