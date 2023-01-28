28 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день захисту персональних даних: міжнародний день, який відзначають щороку 28 січня. Метою Дня захисту даних є підвищення обізнаності і пропагування приватності та найкращих способів захисту даних. На даний час відзначається у США, Канаді та 47 країнах-учасницях Ради Європи.
День відкриття Антарктиди: у 1820 році учасники першої антарктичної експедиції офіційно відкрили шостий материк. Донині територія Антарктиди не належить жодній країні світу. Це не тільки найхолодніше місце Землі, але і найсухіше. Середня кількість опадів становить лише 10 сантиметрів, та попри це, Антарктида містить до 70% від запасів усієї прісної води на планеті.
В Україні сьогодні відзначають:
День затвердження державного прапора України: 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову “Про затвердження Державним прапором України Національного прапора”. Документ офіційно затвердив прямокутне полотнище із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору і нижньої – жовтого.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Вірменія – День армії
- Болгарія – День пам’яті Гавриїла Лесновского
- США – Національний день педіатра
Цього дня у світі:
- 1077 — папа Римський Григорій VII взяв гору над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершилося “ходінням до Каносси”
- 1820 — російська експедиція на кораблях “Схід” та “Мирний” під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.
- 1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.
- 1919 — у Чехословаччині засновано Університет Масарика.
- 1871 — після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулювали у війні з Пруссією.
- 1920 — засновано Іспанський іноземний легіон.
- 1920 — виставою В. Винниченка “Гріх” у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).
- 1921 — у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам’ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.
- 1929 — у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.
- 1935 — Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.
- 1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
- 1986 — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”
- 1990 — у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади.
- 1992 — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.
- 2002 — у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського “Динамо” обіграли московський “Спартак” з рахунком 4:3.
- 2003 — у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про українсько-російський державний кордон.
- 2010 — третій президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.
Яке сьогодні церковне свято:
28 січня в церковному календарі – День вшанування пам’яті Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті. Свято також називають Павлів день.
Прикмети:
- Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік
- Якщо зорі яскраво блищать – бути морозам
- Зорі в небі мерехтять – на завірюху
- Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю
- Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди
- Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання
Традиції:
- У народному календарі цей день вважався переломом зими. Дні ставали довшими, а ночі – коротшими. Зима потрохи відступала, і на порозі з’являлась весна.
- На честь пам’яті святого Павла Фівейського в народному календарі з’явилося свято Павлів день. Друга назва свята – День чаклунів. Вважається, що саме в цю дату маги, знахарі і відьми можуть передавати учням свої знання.
- Саме через це у Павлів день радять остерігатися порчі та пристріту. Для цього раніше проводилися “захисні заходи”. Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було заведено стукати по дереву і плювати через плече.
Іменини цього дня святкують:
Марлен, Фома, Юліан, Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.
- За даними синоптиків у суботу, 28 січня, частину областей накриють опади у вигляді дощу зі снігом.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 27 січня.