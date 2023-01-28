28 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

28 січня відзначають Міжнародний день захисту персональних даних та День відкриття Антарктиди. В Україні сьогодні - День затвердження державного прапора. Церква сьогодні вшановує Павла Фівейського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день захисту персональних даних: міжнародний день, який відзначають щороку 28 січня. Метою Дня захисту даних є підвищення обізнаності і пропагування приватності та найкращих способів захисту даних. На даний час відзначається у США, Канаді та 47 країнах-учасницях Ради Європи.

День відкриття Антарктиди: у 1820 році учасники першої антарктичної експедиції офіційно відкрили шостий материк. Донині територія Антарктиди не належить жодній країні світу. Це не тільки найхолодніше місце Землі, але і найсухіше. Середня кількість опадів становить лише 10 сантиметрів, та попри це, Антарктида містить до 70% від запасів усієї прісної води на планеті.

В Україні сьогодні відзначають:

День затвердження державного прапора України: 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову “Про затвердження Державним прапором України Національного прапора”. Документ офіційно затвердив прямокутне полотнище із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору і нижньої – жовтого.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Вірменія – День армії

Болгарія – День пам’яті Гавриїла Лесновского

США – Національний день педіатра

Цього дня у світі:

1077 — папа Римський Григорій VII взяв гору над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершилося “ходінням до Каносси”

1820 — російська експедиція на кораблях “Схід” та “Мирний” під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1919 — у Чехословаччині засновано Університет Масарика.

1871 — після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулювали у війні з Пруссією.

1920 — засновано Іспанський іноземний легіон.

1920 — виставою В. Винниченка “Гріх” у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (тепер Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

1921 — у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам’ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.

1929 — у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.

1935 — Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”

1990 — у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади та звільнення тимчасового президента Румунії Ілієску з його посади.

1992 — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

2002 — у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського “Динамо” обіграли московський “Спартак” з рахунком 4:3.

2003 — у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про українсько-російський державний кордон.

2010 — третій президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Яке сьогодні церковне свято:

28 січня в церковному календарі – День вшанування пам’яті Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. При цьому 91 рік свого життя він провів в самоті. Свято також називають Павлів день.

Прикмети:

Вітряна погода на Павла обіцяє вологий рік

Якщо зорі яскраво блищать – бути морозам

Зорі в небі мерехтять – на завірюху

Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю

Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди

Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання

Традиції:

У народному календарі цей день вважався переломом зими. Дні ставали довшими, а ночі – коротшими. Зима потрохи відступала, і на порозі з’являлась весна.

На честь пам’яті святого Павла Фівейського в народному календарі з’явилося свято Павлів день. Друга назва свята – День чаклунів. Вважається, що саме в цю дату маги, знахарі і відьми можуть передавати учням свої знання.

Саме через це у Павлів день радять остерігатися порчі та пристріту. Для цього раніше проводилися “захисні заходи”. Найчастіше наші предки на Павла молилися святому. Також було заведено стукати по дереву і плювати через плече.

Іменини цього дня святкують:

Марлен, Фома, Юліан, Алпсидій, Варлам, Гаврило, Герасим, Олена, Елпидій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.