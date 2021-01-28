Цього дня у світі відзначаються День чаклунів, День народження дизельного двигуна, Всесвітній день безробітних, Міжнародний день конструктора "Лего", День непоєднуваних кольорів в одязі, Міжнародний день захисту персональних даних, День подяки розробникам плагінів, День поп-арту.

Про це розповідають #Букви.

У США – День ромашки, День казу, День чорничних оладок, в Ізраїлі – Новий рік дерев “Ту бі-Шват”, у Вірменії – День Армії, в Руанді – День демократії, в Індії, Малайзії, на Маврикії – Свято болю “Тайпусам”.

Цей день в історії:

1820 — російська експедиція на кораблях “Схід” та “Мирний” під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1929 — у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.

1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”.

1992 — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою затверджено державним прапором України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

2002 — у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського “Динамо” обіграли московський “Спартак” з рахунком 4:3.

2003 — у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.

2010 — тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Яке сьогодні церковне свято:

28 січня православні християни вшановують пам’ять Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. Вважається, що 91 рік свого життя він провів на самоті. Сьогоднішній день також називають Павлів день.

Народні прикмети на 28 січня:

Вітер на Павла обіцяє дощовий рік.

Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.

Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.

Хмари з півночі – до холодів.

Зірки з неба “сиплються” ‒ до холодів.

Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди.

Горобці на деревах сидять і не цвірінькають ‒ до снігу.

Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання.

Що сьогодні не можна робити:

Павлів день називають днем відунів. Вважається, що чаклуни в цей день передають свої здібності учням і насилають пороблення на людей. Тому бажано не виходити без особливої потреби з дому.

Іменини у Олени, Михайла, Івана, Павла і Прохора.