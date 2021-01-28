Про це розповідають #Букви.
У США – День ромашки, День казу, День чорничних оладок, в Ізраїлі – Новий рік дерев “Ту бі-Шват”, у Вірменії – День Армії, в Руанді – День демократії, в Індії, Малайзії, на Маврикії – Свято болю “Тайпусам”.
Цей день в історії:
1820 — російська експедиція на кораблях “Схід” та “Мирний” під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.
1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.
1929 — у Відні відбувся Перший конгрес українських націоналістів, на якому оголошено про створення ОУН та обрано її керівництво. Головою ОУН обрано Євгена Коновальця.
1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.
1986 — через 73 секунди після старту, який транслювався в прямому телеефірі, над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”.
1992 — національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою затверджено державним прапором України.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.
2002 — у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського “Динамо” обіграли московський “Спартак” з рахунком 4:3.
2003 — у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.
2010 — тодішній президент України Віктор Ющенко указом про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX ст. визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.
Яке сьогодні церковне свято:
28 січня православні християни вшановують пам’ять Павла Фівейського – першого християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. Вважається, що 91 рік свого життя він провів на самоті. Сьогоднішній день також називають Павлів день.
Народні прикмети на 28 січня:
Вітер на Павла обіцяє дощовий рік.
Зоряна ніч – до хорошого урожаю льону.
Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.
Хмари з півночі – до холодів.
Зірки з неба “сиплються” ‒ до холодів.
Снігурі защебетали ‒ до зміни погоди.
Горобці на деревах сидять і не цвірінькають ‒ до снігу.
Ворони каркають ‒ до відлиги, заховалися ‒ до похолодання.
Що сьогодні не можна робити:
Павлів день називають днем відунів. Вважається, що чаклуни в цей день передають свої здібності учням і насилають пороблення на людей. Тому бажано не виходити без особливої потреби з дому.
Іменини у Олени, Михайла, Івана, Павла і Прохора.