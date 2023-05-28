28 травня відзначають Міжнародний день дій за здоров'я жінок, День менструальної гігієни, в Україні - Всеукраїнський день краєзнавства, День Києва. За церковним календарем вшановують пам’ять Пахомія Великого.

Джерело: #Букви.

Всеукраїнський день краєзнавства. Ініціаторами створення професійного свята виступили представники Національної спілки краєзнавців України (НСКУ). Офіційну дату запровадили під час четвертого з’їзда цієї організації, який відбувся 2017 року. Обрали день не випадково. Адже саме 28 травня 1925 року відбулася Перша краєзнавча конференція всеукраїнського масштабу. Подія мала місце в Харкові і під час конференції було відкрито Комітет краєзнавства України.

Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Цього дня 1957 року у Коста-Ріці провели Міжнародну нараду з теми репродуктивного здоров’я жінок. Під час неї учасники вирішили створити окремий день, коли буде привертатися увага до права жінки на репродуктивне і сексуальне здоров’я з подальшим його захистом.

День менструальної гігієни. Дата була створена неурядовою організацією WASH United, яка виступає за дотримання в усьому світі санітарії. 2013 року організація провела 28-денну інформаційну кампанію на тему менструальної гігієни. Саме через тривалість кампанії, було обрано для святкування 28 число. А 5-ий місяць року є символом п’ятиденної менструації.

День Києва. Щорічно припадає на останню неділю травня. Визнаною датою заснування Києва як міста вважають 482 рік. Проте до нині щодо цього ведуться суперечки. Дехто дотримується іншої думки і вважає, що столицю України створили в VI – VII столітті. За “Повістю минулих літ” (літопис XII століття) місто було засноване трьома братами, що були вождями племені полян (Кий, Щек та Хорив), а також їхньою сестрою Либіддю. Кожен утворив невелике поселення на пагорбах, які згодом злилися в одне місто. Назвали його на честь старшого брата — Києвом.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Азербайджан – День Республіки Азербайджан

Ефіопія – Національне свято Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія

Непал – Національне свято Федеративної Демократичної Республіки Непал

Вірменія – День Першої Республіки у Вірменії

Хорватія – День збройних сил

Філіппіни – День національного прапора

США – Національний день грудинки

Цього дня у світі:

1742 — у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1812 — Між Російською та Османською імперіями укладено Бухарестський мир.

1830 — Президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців

1918 — Вірменія й Азербайджан проголосили державну незалежність.

1923 — генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1925 — в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

1957 — у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — “Греммі”.

1959 — Американськими вченими був проведений успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.

1965 — Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького Донецький державний університет

1987 — німецький спортсмен-пілот Матіас Руст здійснив переліт з Гамбурга через Гельсінкі в Москву і приземлився на Красній площі, обійшовши усю систему протиповітряної оборони СРСР

1985 — команда київське “Динамо” забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР.

1997 — в Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й розподіл Чорноморського флоту.

2009 — у Києві відкрили Культурно-просвітницький центр “Alex Art House”

Яке сьогодні церковне свято:

28 травня в церковному календарі – день пам’яті Пахомія Великого. Жив він в IV столітті і багато займався хорошими та благочестивими справами по відношенню до церкви. Народився в Єгипті і звернувся до Христа в юному віці. Саме Пахомій влаштував чернече життя для відлюдників на берегах річки Ніл та сам став для них прикладом. За це його часто називають засновником чернечих монастирів на території Єгипту.

Прикмети:

Тепла погода до сонячного та погожого літа.

Іде дощ — чекайте на грози протягом всього червня.

Схід сонця багряний — влітку буде багато пожеж.

Квіти на ялівцю вказують, що пора сіяти ячмінь.

На осиці рясні сережки — гарно вродить овес.

Традиції:

У народі 28 травня називали Пахом Теплий. Вважалося, що з цього дня починаються справжнє тепло і літня погода. Саме в цей період селяни проводили пізнє висівання ячменю та пшениці.

Вірили, якщо почути скрекотання сороки — в сім’ї будуть гроші. Але для цього потрібно промовити спеціальні слова.

Іменини сьогодні святкують:

Дмитро, Пахом, Макар, Анастасія.