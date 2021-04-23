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На вас чекає профільний захід для розвитку та вдосконалення професійних навичок й інтересів юрисконсультів. А також чудовий майданчик для дискусії та налагодження корисних знайомств і ділових контактів з колегами.
У фокусі:
СЕСІЯ 1. Електронний документообіг.
СЕСІЯ 2. Електронний підпис.
Legal Conversation. Шлях від консультанта до інхауса НАКа.
СЕСІЯ 3. Підводні рифи і новели конкуренційного права.
Legal Talk. Електронне судочинство.
СЕСІЯ 4. Технології для оптимізації роботи корпоративних юристів.
За додатковою інформацією щодо заходу, щодо участі в якості доповідача та можливостей партнерства звертайтесь до організаторів за тел.: +38 (096) 742-71-07, або e-mail: [email protected]. Контактна особа — Катерина Пищик.