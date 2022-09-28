28 вересня у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день правових знань та Міжнародний день безпечного аборту. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять святого Микити Готського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день загального доступу до інформації: визнаючи значущість доступу до інформації, 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН проголосила 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації на рівні ООН у жовтні 2019 року.

Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Це право є невіднятною частиною права на свободу вираження поглядів, що затверджено документами ГА ООН – A/RES/74/5 і UNESCO 38 C/70.

Всесвітній день боротьби проти сказу: всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людини і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це захворювання серед людей, ведучи боротьбу з його збудником в резервуарах серед тварин.

День свободи від голоду: головна мета цього дня у тому, щоб поширити обізнаність щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольчих продуктів. Ввели цей день 2006 року за ініціативою некомерційної всесвітньої організації Freedom from Hunger, яка працює в 19 країнах світу.

Міжнародний день правових знань: свято було засноване у Болгарії 2002 року під час конференції громадських організацій, які спеціалізуються на захисті інформації. 2015 року його затвердили в ЮНЕСКО. Україна була однією з країн-засновниць цього свята.

Міжнародний день безпечного аборту: вперше був відзначений як день дій по боротьбі за декриміналізацією абортів в Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок по репродуктивних правах (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Гвінея – день референдуму

Чехія – день чеської державності, день святого Вацлава

Тайвань, Філіппіни – День вчителя або День Конфуція

Казахстан – День працівників атомної галузі

Швейцарія – Національний день кави

Філіппіни – Національний день обізнаності та єдності в боротьбі проти дитячої порнографії

США – Національний день синів та Національний день громадських земель

Цього дня у світі:

1066 — нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вдерлися до Королівства Англія

1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард

1651 — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір

1773 — на Уралі і в Поволжі почалося повстання під керівництвом донського козака Омеляна Пугачова

1870 — війська Пруссії захопили Страсбург

1968 — пісня гурту Бітлз “Hey Jude” на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад

1973 — скасоване рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника

1979 — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору

1994 — У Франції відбулася прем’єра фільму “Леон-кілер”

1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі

2000 — Афганський рух “Талібан” зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану

2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом

2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників-готів.

Прикмети:

Гусак лапу підняв – до холоднечі.

Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.

Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.

На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників у лісі – до холодної зими.

Качки пірнають у ставку – до дощу.

Традиції:

У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.

У цей день починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки.

У цей день категорично не рекомендується займатися якимись серйозними справами, їх варто відкласти.

Іменини цього дня відзначають:

Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.