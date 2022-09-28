Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день загального доступу до інформації: визнаючи значущість доступу до інформації, 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН проголосила 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації на рівні ООН у жовтні 2019 року.
Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Це право є невіднятною частиною права на свободу вираження поглядів, що затверджено документами ГА ООН – A/RES/74/5 і UNESCO 38 C/70.
Всесвітній день боротьби проти сказу: всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людини і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це захворювання серед людей, ведучи боротьбу з його збудником в резервуарах серед тварин.
День свободи від голоду: головна мета цього дня у тому, щоб поширити обізнаність щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольчих продуктів. Ввели цей день 2006 року за ініціативою некомерційної всесвітньої організації Freedom from Hunger, яка працює в 19 країнах світу.
Міжнародний день правових знань: свято було засноване у Болгарії 2002 року під час конференції громадських організацій, які спеціалізуються на захисті інформації. 2015 року його затвердили в ЮНЕСКО. Україна була однією з країн-засновниць цього свята.
Міжнародний день безпечного аборту: вперше був відзначений як день дій по боротьбі за декриміналізацією абортів в Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок по репродуктивних правах (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Гвінея – день референдуму
- Чехія – день чеської державності, день святого Вацлава
- Тайвань, Філіппіни – День вчителя або День Конфуція
- Казахстан – День працівників атомної галузі
- Швейцарія – Національний день кави
- Філіппіни – Національний день обізнаності та єдності в боротьбі проти дитячої порнографії
- США – Національний день синів та Національний день громадських земель
Цього дня у світі:
- 1066 — нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вдерлися до Королівства Англія
- 1618 — У Брюсселі відкритий перший у світі ломбард
- 1651 — між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладено Білоцерківський мирний договір
- 1773 — на Уралі і в Поволжі почалося повстання під керівництвом донського козака Омеляна Пугачова
- 1870 — війська Пруссії захопили Страсбург
- 1968 — пісня гурту Бітлз “Hey Jude” на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад
- 1973 — скасоване рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника
- 1979 — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору
- 1994 — У Франції відбулася прем’єра фільму “Леон-кілер”
- 1999 — Бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію боротьби зі злиднями в краї. Ця акція — частина програми розвитку ООН з боротьби зі злиднями в усьому світі
- 2000 — Афганський рух “Талібан” зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану
- 2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом
- 2002 — Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси
Яке сьогодні церковне свято:
У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників-готів.
Прикмети:
- Гусак лапу підняв – до холоднечі.
- Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.
- Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.
- На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.
- Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
- Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
- Качки пірнають у ставку – до дощу.
Традиції:
- У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.
- У цей день починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки.
- У цей день категорично не рекомендується займатися якимись серйозними справами, їх варто відкласти.
Іменини цього дня відзначають:
Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.
- За даними синоптиків у середу, 28 вересня, у всіх українських областях пройдуть дощі. На півдні – дощі з грозами.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 27 вересня.