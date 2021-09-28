Про це повідомляють #Букви.
Крім того, сьогодні Міжнародний день права знати, Міжнародний день загального доступу до інформації.
Цей день в історії:
1618 — У Брюсселі відкрили перший у світі ломбард.
1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір.
1968 — пісня гурту “Бітлз” “Hey Jude” на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад.
1973 — скасоване рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника.
1979 — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору.
1994 — У Франції відбулася прем’єра фільму “Леон-кілер”.
1999 — Бразильського футболіста Рональдо призначено послом миру в Косово. Він очолив кампанію боротьби зі злиднями в краї.
2000 — Афганський рух “Талібан” зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану.
2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.
Яке сьогодні церковне свято:
Християни цього дня вшановують пам’ять святого великомученика Микити Готського. Інші назви свята: “Микита”, “Микита осінній”, “Микита Гусятник”.
Прикмети:
дощить – весна буде пізньою і сирою;
багато мурашників – зима буде холодною;
іній на деревах – завтра буде дощ.
Іменини цього дня святкують Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот, Марк.