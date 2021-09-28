Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, а також Всесвітній день боротьби проти сказу.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні Міжнародний день права знати, Міжнародний день загального доступу до інформації.

Цей день в історії:

1618 — У Брюсселі відкрили перший у світі ломбард.

1651 — між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мирний договір.

1968 — пісня гурту “Бітлз” “Hey Jude” на дев’ять тижнів очолила американський хіт-парад.

1973 — скасоване рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі державного заповідника.

1979 — припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору.

1994 — У Франції відбулася прем’єра фільму “Леон-кілер”.

1999 — Бразильського футболіста Рональдо призначено послом миру в Косово. Він очолив кампанію боротьби зі злиднями в краї.

2000 — Афганський рух “Талібан” зажадав від Москви компенсації за десятилітню окупацію Афганістану.

2001 — Кофі Аннан став Нобелівським лавреатом.

Яке сьогодні церковне свято:

Християни цього дня вшановують пам’ять святого великомученика Микити Готського. Інші назви свята: “Микита”, “Микита осінній”, “Микита Гусятник”.

Прикмети:

дощить – весна буде пізньою і сирою;

багато мурашників – зима буде холодною;

іній на деревах – завтра буде дощ.

Іменини цього дня святкують Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот, Марк.