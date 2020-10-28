У середу, 28 жовтня, в світі відзначають День анімації, День бабусь і дідусів, а також - Всесвітній день дзюдо.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

День визволення України від нацистських загарбників – державне свято, встановлене на офіційному рівні в 2009 році і присвячене вигнанню військ нацистської Німеччини з території України в 1944 році.

День бабусь і дідусів в Україні – родинне свято, присвячене найстаршим членам сім’ї, щорічно відзначається з 2018 року.

Міжнародний день анімації (International Animation Day) було започатковано в 2002 році за ініціативою французького відділення Міжнародної асоціації анімаційного кіно в честь громадської думки в 1892 році першою анімаційною технологією.

Всесвітній день дзюдо (World judo day) – щорічно відзначається 28 жовтня в честь дня народження засновника цього виду спорту Дзігоро Кано.

Всесвітній тиждень боротьби з інсультом (World Stroke Week) починається 28 жовтня і триватиме до 3 листопада.

Православні християни в цей день вшановують пам’ять святого Євфимія (Юхима), який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. За народними повір’ями, в день Юхима Осіннього коріння рослин змикаэться з землею, комахи ховаються під землю, і вся природа засинає.

На Юхима Осіннього серед чоловіків було прийнято ремонтувати сільськогосподарський інвентар, готувати сани. Серед жінок було прийнято тріпати льон, а результати роботи показувати всьому селу, щоб вибрати кращу робітницю.

Вважалося, що в цей день нечиста сила повертається до людей. Привиди, згідно з повір’ями, були душами померлих або викрадених нечистю дітей. Вони не виходять на вулицю, тому що бояться, що їх понесе вітром.

Наречені перед весіллям зазвичай пряли нитку, що гарантувало захист від злих сил. Вважалося, що нитка, спрядена 28 жовтня, є прекрасним засобом від різних недуг.

Прикмети

Сніг пішов – готуйся до сніжного і холодного зимового періоду.

Місяць в колах – будуть заморозки.

Червоні і розпливчасті кола біля місяця – чекай снігу і вітру.

Над сонцем, що сходить видніється хмара – буде негода.

Кішка почала пити воду більше звичайного – буде негода.

Якщо собака почала відмовлятися від їжі, то гряде негода.

Перед зльотом на сідало півень дванадцять разів проспівав – завтра погода буде мінливою.

Кури скребуть – чекай дощу.

Якщо комарі з’явилися – зимовий період буде теплим.

Що не можна робити

Цієї середи людям категорично заборонено брехати і злословити. Слова, сказані 28 жовтня, мають особливу силу і можуть збутися.

Також хвороби і невдачі можуть очікувати дівчат, які вирішать заплести в цей день коси.

Суворо не рекомендується з’ясовувати стосунки і сваритися.

Не варто лінуватися, проте всі ремонтні роботи краще відкласти на потім. Народні прикмети говорять про те, що речі, які піддалися реставрації, швидко вийдуть з ладу.

Іменинники: Афанасій, Анна, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук’ян і Семен.

28 жовтня: цей день в історії

1886 – відбулося офіційне відкриття статуї Свободи в Нью-Йорку.

1892 – у Франції Еміль Рено представив “світяться пантоміми” – першу анімацію.

1914 – фірма Kodak оголосила про початок роботи над створенням кольорової фотографії.

1944 – в ході Другої світової війни Україна звільнена від гітлерівських загарбників.

1981 – заснована американська група Metallica.

Іменинники 28 жовтня

1798 – Джудітта Паста, італійська оперна співачка з унікальним діапазоном в 2,5 октави.

1846 – Жорж Огюст Еськофье, французький ресторатор, автор книг з кулінарії.

1860 – Дзігоро Кано, японський майстер бойових мистецтв, творець дзюдо.

1897 – Едіт Хед, американська художниця по костюмах.

1909 – Френсіс Бекон, англійський художник-експресіоніст.

1914 -Джонас Солк, американський вірусолог, один з розробників вакцини проти поліомієліту.

1936 – Роман Віктюк, радянський український театральний режисер.

1955 – Білл Гейтс, американський підприємець і громадський діяч, засновник корпорації Microsoft.

1967 – Джулія Робертс, американська актриса і продюсер.