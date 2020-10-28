Сьогодні, 28 жовтня, в Україні вшановують пам'ять загиблих з нагоди 76-ї річниці вигнання нацистських окупантів з території нашої держави.

Про це розповідають #Букви.

В ході Німецько-радянської війни (1941—1945) на території України відбувалися основні бої за визволення Європи від нацизму.

З січня 1943 по жовтень 1944 силами чотирьох Українських фронтів, які налічували понад 2,3 млн осіб, було проведено низку наступальних операцій, аби вигнати окупантів з України.

Так, 27 жовтня 1944 року українські війська звільнили Ужгород, 28 жовтня вийшли на сучасний кордон України.

День вшанування встановлений відповідно до Указу президента України Віктора Ющенка від 20 жовтня 2009 року “…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні…”.

Пізніше Інститут національної пам’яті рекомендував замінити термін “визволення від фашистських загарбників” на “вигнання нацистських окупантів”, зазначаючи, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала цілком вільною державою, а опинилася під радянським пануванням, що супроводжувалося, зокрема, масовими репресіями.